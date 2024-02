Hokejisté karlovarské Energie se vítězně naladili na sobotní hokejový svátek v Klingenthalu, kde je čeká západočeské derby s Plzní. Ve 44. kole Tipsport extraligy porazili v KV Aréně předposlední Mladou Boleslav 4:1. Energetici o výhře rozhodli již během úvodních jedenácti minut, když Středočechům nastříleli v rychlém sledu čtyři branky, čímž tak přichystali svému kouči Václavu Eismannovi úspěšnou premiéru v pozici hlavního kouče.

HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 4:1 (4:0, 0:0, 0:1). | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Bruslaři zažili již v úvodu první třetiny pořádný šok. Než se stačili zahřát na provozní teplotu, museli dohánět tříbrankové manko. Poprvé totiž rozburácel KV Arénu již v deváté vteřině Tomáš Bartejs, který svižnou střelou od modré překonal brankáře hostů – 1:0.

Ve 4. minutě přidali energetici druhou trefu, když nahození z hole Procházky trefilo Víta Jiskru, od které se puk odrazil do brankoviště, kde si srazil puk do své svatyně mladoboleslavský brankář – 2:0. V 5. minutě pak poslal Karlovy Vary do tříbrankového trháku Daniel Kružík, který z modré propálil vše, co mu stálo v cestě – 3:0. Počtvrté jásala karlovarská hala v 11. minutě, kdy po spolupráci s Jiskrou skóroval Tomáš Havlín – 4:0.

Posléze si šance vypracovala také Boleslav, ale ani jednu nedokázala brankově zužitkovat, a po první třetině musela dohánět v lázních čtyřbrankové manko. Po gólových hodech přišel na řadu ve druhé dvacetiminutovce brankový půst, když ani jeden tým nedokázal své šance přetavit v gólovou radost. I třetí třetina byla na branky chudá, až v závěru se dočkala Mladá Boleslav alespoň čestné branky, kterou zaznamenal v 57. minutě Adam Jánošík – 4:1.

HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 4:1 (4:0, 0:0, 0:1). Branky a nahrávky: 1. Bartejs, 4. Jiskra (O. Procházka, Mikyska), 5. Kružík (Redlich, Stříteský), 11. Havlín (Jiskra, Kružík) – 57. Jánošík (F. Pavlík, Stránský). Rozhodčí: Ondráček, Šindel – Brejcha, Svoboda. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 4 265. Karlovy Vary: Frodl – Bartejs, Huttula, McFadden, Stříteský, Mikyska, Havlín, Dlapa – Jiskra, Černoch, O. Procházka – Rachůnek, Gríger, O. Beránek – Kangasniemi, Hladonik, Koffer – Redlich, Kofroň, Kružík. Mladá Boleslav: J. Růžička (5. Hora) – Pyrochta, Bernad, Jánošík, F. Pavlík, Čech, Lintuniemi, Štibingr – Skalický, O. Roman, Lantoši – Dvořáček, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Malát, Hradec – Pitule, Stránský.