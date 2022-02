Baník každopádně šel do vedení rychle, již ve 3. minutě Jurčík nabil na modrou Františku Klejnovi a ten propálil všechno, co mu stálo v cestě.

V 10. minutě hry se ale Drakům podařilo vyrovnat rychle využitou přesilovkou, kterou využil kmenový hráč Brna Kratochvíl po přihrávce exsokolovského Vildumetze. Žádná další branka k vidění nebyla, a tak se do kabin šlo za nerozhodného stavu.

Ve druhé periodě byla k vidění spousta šancí, ale žádná z nich dlouho neskončila gólem. Až pět minut před závěrečnou sirénou diváci byli svědky vlnící se sítě a překvapivě to byli hosté, kdo se z branky radoval. Žalčík se šikovně obtočil kolem Habalovy branky a propasíroval puk u levé tyčky. Šumperk tak vedl.

Ve třetí třetině se ale Západočechům podařilo skóre srovnat, když v čase 51:03 nenápadné nahození od modré tečoval Rohan, následně se puk otřel o brusli Vojtěcha Tomiho a nakonec se odrazil od hokejky jednoho z hostujících hráčů do branky.

Utkání nakonec ve prospěch Sokolova rozhodl asistent kapitána Rohana Jaromír Kverka, když mu gól na zlatém podnose připravil 19letý sparťan Jakub Konečný. Kverka tak po Porubě rozhodl druhé utkání v řadě. „Kony je draftovaný hráč, je to znát. Našel mě ve full speedu a já jsem jenom slízl smetánku,“ chválil svého parťáka Kverka. „Ve třetí třetině jsme ukázali charakter a otočili to silou vůle. Ale nemůžeme to nechávat takhle na tu koncovku, bylo by fajn ten zápas strhnout i někdy v první nebo druhé třetině,“ hlásil 29letý útočník.

Hosté to na konci zápasu zkoušeli i bez brankáře, ale baníkovci konec zápasu zvládli a potvrdili tak svou roli favorita. „Vítězství se nerodilo snadno, ale my byli na Šumperk připravení. Věděli jsme, co jsme chtěli hrát, což se projevilo hned prvním gólem. I po inkasovaných brankách jsme pořád věřili v náš plán, podařilo se nám zápas otočit a bereme tři body,“ komentoval průběh zápasu sokolovský asistent Vojtěch Šik.

Další zápas čeká Sokolov v sobotu, kdy doma v 17.00 hodin vyzve sestupující Havířov. „Tabulka je našlapaná a my budeme potřebovat každého diváka, který nás přijde podpořit,“ uzavřel Šik.

HC Baník Sokolov – Draci PARS Šumperk 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Branky a nahrávky: 3. Klejna (Jurčík, Novák), 52. Tomi (T. Rohan, Kadeřávek), 57. Kverka (Konečný, Klejna) – 10. Kratochvíl (Vildumetz, Pěnčík) – PH, 35. Žálčík (Kindl, Vildumetz). Rozhodčí: Sýkora, Zubzanda – Kokrment, Coubal. Vyloučení: 7:7, 5 minut: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 475.

HC Baník Sokolov: Habal – Klejna, Novák, Pohl, Kadeřávek, Rulík, Seemann, Vodička – Jurčík, T. Rohan, Tomi, Vracovský, Kverka, Konečný, Adámek, Vrhel, Bílek, Jandus, Hašek, Sloboda. Trenér Martin Štrba.