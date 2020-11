Energie začala po restartu hokejovou extraligu výborně. Z ledu Madety Motoru České Budějovice se vrátila s plným bodovým ziskem po výhře 5:4. „Jsme neskutečně rádi, že jsme z tohoto utkání vytěžili tři body,“ říká karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Motor začal dobře, obránce Plášil nastřelil již ve 2. minutě tyčku hostující klece. Na druhé straně ale zahrozil poprvé Koblasa, jeho brejk likvidoval brankář Českých Budějovic. „Domácí měli lepší vstup do utkání a my jsme do něj naskočili až díky přesilovkám v polovině první třetiny,“ přiznal asistent na střídačce Energie.

Hosté sice krátkou dvojnásobnou početní výhodu nezužitkovali, potom ještě zachránila Motor rovněž tyčka po střele Lauka, ale v 15. minutě poslal hosty do vedení Vondráček a v 19. minutě dokázal Černoch gólově zareagovat i na vyrovnání Karabáčka z 18. minuty 1:2.

V prostřední části nováček extraligy dvěma góly otočil stav ve svůj prospěch. „Ve druhé třetině jsme úplně vypadli z role a domácí byli jasně lepší,“ konstatoval Tomáš Mariška.

Ve třetí třetině se odehrála gólová přestřelka. Flek srovnal, jenže ve 49. minutě Jihočeši znovu vedli zásluhou Beránka 4:3.

Závěr utkání ale patřil energetikům. V 55. minutě využil Lauko domácího zaváhání a vyrovnal. Za minutu přetočil utkání na hostující stranu Koblasa 4:5.

Ke hře bez brankáře se Motor dostal až minutu před koncem, Energie se o výhru připravit nenechala. „Ve třetí třetině jsme se zase vrátili k naší hře. Za výhru jsme moc rádi, protože soupeř hrál opravdu dobře,“ pochválil domácí výběr Mariška.

Dnes od 17.30 hodin nastoupí Karlovy Vary doma proti Ocelářům z Třince.

Oba soupeři se již v této sezoně utkali, a to dokonce v Karlových Varech, tady byli 19. září úspěšnější třinečtí hokejisté v poměru 5:2. „I ve vynucené pauze Třinec trénoval prakticky dennodenně, nechceme se na to rozhodně vymlouvat, ale bude trošičku rozehranější než my, i když jsme také nějaké tréninky na ledě absolvovali. Je to jeden z favoritů celé soutěže, je v plném tréninku, v plné síle,“ upozorňuje před zápasem karlovarský asistent.

Domácí se ale musí hlavně soustředit na svůj vlastní výkon. „Chceme se hlavně dostat zpátky do naší herní pohody. V Českých Budějovicích bylo jasně vidět, že urychlený start, za který jsme sice rádi, s sebou nese samozřejmě určité problémy. Chybí klid na hokejkách i v herním systému, k tomu se potřebujeme vrátit,“ má jasno Tomáš Mariška.

Energii čeká těžká práce, navíc se domácí budou muset obejít bez několika hráčů, včetně Davida Kašeho.