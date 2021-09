Po šesti kolech extraligy patří karlovarské Energii výborná třetí příčka tabulky. Následující kola ale ukážou, jak na tom energetici skutečnou jsou. Svěřenci Martina Pešouta zamíří hned čtyřikrát ven. „Čekají nás čtyři velmi těžká venkovní utkání. Na úvod máme Zlín, který nevstoupil do sezony ideálně. Ale vyhrál poslední utkání v Liberci, což mu jistě nalije energii do žil,“ říká karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.