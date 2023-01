U nás zafungoval faktor Suchánek, chválil si po dramatu se Švédskem Rulík

Po dlouhých osmnácti letech si opět česká juniorská reprezentace zahraje na mistrovství světa hráčů do dvaceti let o medaile. Rozhodla o tom semifinálová nervydrásající bitva se Švédskem, během které čeští hokejisté několikrát přežili klinickou smrt a nakonec po výhře 2:1 v prodloužení zamířili do bitvy o nejcennější kov, ve kterém se střetnou v pátek 6. ledna s Kanadou.

Radost českých hokejistů do 20 let z triumfu v semifinále MS | Foto: ČTK/AP/Darren Calabrese