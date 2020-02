Ani jeho aktivita však nestačila Karlovým Varům na bodový zisk a Energie již třikrát po sobě inkasovala šest branek a nedočkala se bodů.

Matěji, tři zápasy, tři prohry, třikrát inkasovaných šest branek, co na to vůbec říct?

Co na to říct? Myslím, že nám uškodila vysoká výhra s Brnem, kdy jsme proměnili téměř každou šanci. Od té doby následovalo možná zvolnění v našich hlavách a teď se nám to nedaří nahodit zpět.

Teď potřebujete každý bod, aby bylo umístění na konci sezony co nejlepší. Nejste třeba nervózní, že se to blíží ke konci a vy pořád nemáte jasno, kde bude vaše pozice po základní části?

Já osobně nervózní nejsem. Nemůžu mluvit za ostatní kluky v kabině, ale myslím si, že nervozita určitě není namístě. Jsme v pozici, která zajišťuje předkolo play-off, nemusíme se bát, že bychom vyletěli.

Jak moc chybí Filip Novotný v bráně? Přeci jen má oproti Bednářovi v Extralize větší zkušenost…

Absence Filipa je znát. Bedýnka je skvělý gólman, akorát teď se mu tolik nedaří, jak by si i on sám představoval. Nicméně hokej je týmový sport, tím určitě nechci říct, že branky, které jsme inkasovali, jsou pouze zásluhou brankáře.

Ve dvou zápasech jste posbíral dva kanadské body, těší vás individuální úspěchy, nebo to pro vás nehraje takovou roli, vzhledem k tomu, že hokej je týmový sport?

Každého těší, když boduje, a pokud tvrdí, že ne, tak lže. U mě je to složitější, jsem perfekcionista. Mám radost, že mi do brány soupeře spadne gól, ale týmově nyní nepředvádíme hru, kterou bychom se chtěli prezentovat, což mě trápí.

Jste předsezonní posilou Karlových Varů, s jakým cílem jste do Energie šel? Přeci jen před sezonou nikdo nevěděl, že se Varům bude poměrně dařit…

S cílem hrát super hokej, být platný pro tým a udělat tu úspěch. Myslím, že předkolo je úspěchem, ale určitě bych chtěl dojít co nejdál.

Čtyři zápasy do konce základní části. Jak ji zpětně hodnotíte a jaké jsou ambice nejen do těch posledních zápasů, ale zejména do konce sezony? Budete spokojení například, když skončíte ve čtvrtfinále, nebo chcete zamířit výš?

Mám za sebou skoro celou základní část. Až na nějaké výpadky jsme se pohybovali v klidných vodách. Hráli jsme super zápasy, ale i takové, které nám absolutně nevyšly. Budeme se snažit vyhrát a zapracovat na věcech, které nám nyní dělají problémy. S umístěním po celé sezoně bych nepředbíhal. Nejdřív musíme přejít přes předkolo, potom už je to o každém zápase. Já si dávám jednoznačně nejvyšší cíle.

Jste nějak smíření s tím, že bude předkolo, nebo pořád někde v hloubi duši doufáte, že play-off ještě uděláte?

Všichni umíme počítat a jsme realisté. Přímý postup do play-off by byl o velké náhodě.

Jak byste navnadil diváky, aby vás přišli podpořit na poslední dva domácí zápasy v základní části?

Byl bych rád, kdyby přišli v co největším počtu. Jejich podpora je náš hnací motor. Čeká nás Hradec Králové a Liberec. Oba zápasy budou mít parametry play-off, bude určitě o co stát. (kas)