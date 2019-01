Karlovy Vary - David Zucker o úvodním extraligovém kole

David Zucker | Foto: DENÍK/Jan Čech

Jediným střelcem HC Energie v úvodním extraligovém kole se stal David Zucker, a tak právě čtyřiadvacetiletý útočník zhodnotil utkání. „Myslím si, že jsme hráli docela dobře, předvedli jsme zodpovědný výkon v obraně, ale bohužel jsme neproměňovali šance. Škoda, že jsme nedali o jeden dva góly víc. S jednou vstřelenou brankou můžeme těžko pomýšlet na výhru.“

Energetici nastoupili do utkání s dvoutýdenním zápasovým půstem. „Problém to nebyl a na zápasové tempo si rychle zvykneme. Všichni jsme byli na zápas hodně nabuzení. Myslím, že šlo i vidět, že jsme hráli agresivně, šli do každého souboje a snažili se dobruslovat všechny puky,“ pokračoval.

Svěřenci Václava Baďoučka se museli kvůli evropskému volejbalovému šampionátu připravovat pouze v tréninkové hale, což jim nyní paradoxně přišlo vhod. Rozměry jejich tréninkového kluziště jsou tomu v O2 Areně bližší. „Určitě bylo dobré, že jsme si to dopředu mohli vyzkoušet. Problémy nám dělaly pouze některé reklamy na ledu. Ty v tréninkové hale nejsou a puk na některých prostě nešel vidět,“ postěžoval si Zucker.

S pražským celkem se energetici v letním období nepotkali. Podle Davida přesto v žádném případě nenastupovali proti neznámému soupeři. „Myslím si, že na Slavii už se ani připravovat nemusíme, protože poslední tři roky hrají stále stejný styl. Navíc jsme se s nimi často setkávali v play-off, takže jsme spolu odehráli hodně zápasů,“ přidal.

V prvních dvou třetinách byli energetici slávistům více než vyrovnaným soupeřem. Domácí borce nepouštěli do šancí a sami šli ve 28. minutě po zásluze do vedení. „Mensi (Mensator) si mě všiml, když jsem šel z trestné, a poslal mi krásnou nahrávku. Gólman Slavie mi pak trochu ulehčil situaci. Hokejkou mi chtěl naznačit pohyb, ale tím si odkryl svou pravou stranu, kam se mi to povedlo trefit,“ popsal Zucker svůj úspěch.

(ms)