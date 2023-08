/ROZHOVOR/ Útočník Karlových Varů Ondřej Procházka zařídil výhru energetiků v úterním zápase proti Mladé Boleslavi. Do přípravných zápasů přitom naskočil později, jelikož se potýkal se zraněním v horní části těla „Měl jsem zranění v horní části těla. Byl jsem dva týdny mimo,“ přiblížil karlovarský útočník a adept na hráče základní sestavy Energie.

Ondřej Procházka, útočník HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Ondro, připsali jste si další výhru, tentokrát nad Mladou Boleslaví. Jak byste zhodnotil utkání?

Pozitivně, protože jsme vyhráli. Celkem na nás vletěla v první třetině, ale Haby nás výborně držel a nezbývá nám než mu poděkovat. Odehrál výborný zápas. Využili jsme situaci a vstřelili gól na 1:0, čímž se nám první třetině hrála lépe. Druhá část byla vyrovnaná, drželi jsme si těsný náskok. Bohužel jsme minutu před koncem inkasovali vyrovnávací branku, ale nakonec v prodloužení jsem dal gól a vyhráli jsme (smích).

Přesně tak, o výhře Energie jste rozhodl svým premiérovým gólem. Jak byste situaci popsal?

Využili jsme přesilovou hru čtyři na tři, kterou jsme zatím vůbec netrénovali (smích). Sehráli jsme ji dobře, Přikryl mě krásně našel před bránou. Chtěl jsem to hodil po zemi a naštěstí to tam padlo.

Zmínil jste Vladislava Habala, který měl kolem 35 zákroků a výhra jde rozhodně i za ním…

Šikovný kluk (smích). Ví, kam se postavit a jak to chytit. My mu můžeme líbat ruce i hlavu (smích). Z jeho strany to byl výborný zápas.

Tvořil jste trojici společně s Filipem Kofferem a Romanem Přikryl. Jak se vám s nimi spolupracuje?

Už jsme spolu odehráli pár tréninků a už o sobě trochu víme. S Romanem Přikrylem jsem hrál už v Litoměřicích, takže se dobře známe. S Filipem se ještě seznamujeme, ale vzájemně si dokážeme vyhovět a je to dobré.

S přípravnými zápasy jste začal později z důvodu zranění. Můžete prozradit co se vám přihodilo?

Měl jsem zranění v horní části těla. Byl jsem dva týdny mimo. Sotva jsem se do toho dostával. První zápasy pro mě byly vcelku náročné, jelikož jsem vypadl ze zápasového tempa. Zároveň se mi trochu snížila kondice. Bylo to těžké, ale už se cítím dobře. Před úterním utkáním jsem se cítil obzvlášť dobře, proti Plzni to bylo velice náročné.

Nedělá vám tedy problém hra do těla?

Naštěstí mám dost kilo, takže když se zapřu, tak moc neodlétnu (smích). Nebojím se jít do soubojů. Musím nabrat ještě víc kondice, abych souboje lépe zvládal, kord po zranění.

Jak probíhala rekonvalescence? Je to ve spolupráci s kondičním trenérem a fyzioterapeutem?

Líbám ruce kondičnímu trenérovi a našemu fyzioterapeutovi. Oni mě zachránili. V podstatě do dvou týdnů jsou mohl začít trénovat naplno. Byl jsem u nich každý den a každý den jsme poctivě pracovali na mém brzkém návratu do hry.

Energie má za sebou už páté vítězství v řadě. Do následujících zápasů tedy jdete s velkou pohodou, že?

Určitě ano, ale nemáme hlavu v oblacích. Samozřejmě nám to přidá na sebevědomí.

Odehráli jste teprve druhý zápas před domácími fanoušky a i tentokrát přišlo zhruba 1300 diváků. Co byste řekl na jejich adresu?

Děkujeme jim za podporu, kterou nám dávají. Jsme rádi, že chodí v takovém počtu na přípravné zápasy a doufáme, že budou i ve větším počtu chodit nadále.

Vy bojujete o místo v základní sestavě a tím úterním výkonem si o místo vysloveně říkáte…

Já doufám. Zápas s Mladou Boleslaví byl hlavně pro nás, abychom se ukázali a bojovali o místo. Jsou tři volná místa a je nás šest adeptů. Lepší vyhrává.

První letošní start jste měl v Sokolově, proti kterému vás čeká další zápas. Jak se vám hrálo na půdě Baníku?

Bylo to teprve čtyři dny po tom, co jsem poprvé naplno trénoval. Fyzicky to bylo náročné. Sokolov hraje přibližně stejnou hru jako my v Karlových Varech. Věděl jsem tedy, co chtějí hrát. Akorát jsem neznal hráče, takže to bylo chaotické, ale popral jsem se s tím. Myslím, že na první zápas to nebylo špatné.

Jak byste navnadil karlovarské fanoušky na zápas, který vás čeká?

Je to takové derbíčko (smích). Byli bychom rádi, kdyby nás přijeli podpořit a my se pokusíme pro ně vyhrát.