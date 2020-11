V přípravě si ho Martin Pešout vyzkoušel, teď po něm mohl v klidu sáhnout. Útočník prvoligového Baníku Sokolov Martin Kadlec momentálně látá díry v sestavě extraligové Energie, díry, které vyrábí povinné testování před každým utkáním.

Připraven byl nejlepší střelec loňského ročníku Chance ligy již doma proti Třinci, nakonec se v sestavě energetiků neobjevil. Že nebude hrát, zjistil bezprostředně před zápasem s Oceláři. „Bylo to asi dvě minuty před rozbruslením. Samozřejmě jsem se těšil a doufal, že dostanu šanci si dát první start v extralize. Tak jsem rád, že to přišlo aspoň teď v Litvínově,“ říká.

V 31 letech si tak odbyl extraligovou premiéru. „První zápas, výhra, tak co víc si přát,“ usmívá se.

Jenže.

Ta premiéra mohla být hodná velkých hokejových mistrů. Martin Kadlec totiž hned při prvním střídání, v první minutě utkání, stanul sám před litvínovským gólmanem Godlou, ale svou šanci neproměnil. „Bylo by to hezčí (směje se), ale je důležité, že jsme v Litvínově vyhráli,“ zůstává v klidu.

Jak se do své první extraligové šance dostal? „Obdržel jsem tam nádhernou nahrávku křížem, jel jsem zprava, to je moje oblíbená pozice. Akorát to rád zakončuji do bekhendu, trošku mi ale přišlo, že mi tam chce gólman vystrčit hokejku, tak jsem to zkusil na bližší tyč, ale zklamal jsem jako střelec, bohužel,“ omlouvá se.

Derby v Litvínově mohlo mít pro kadaňského Martina Kadlece hodně zvláštní příchuť, ale nemělo. Kvůli covidu. „Asi by to bylo speciální, kdyby mohli chodit diváci a mohla by se přijet podívat rodina a kamarádi z Kadaně. Bylo by to super, takhle to byl prostě normální zápas,“ popisuje.

Brzký start utkání již ve 13.15 hodin zažil už v Bělorusku, kde hrál za Brest. „To už je asi sedm let zpátky. Je to jiné, člověk neví, jak se má najíst, jak se připravit, ale na druhou stranu je to tak nastavené a my se tomu musíme přizpůsobit,“ má jasno.

Možnost naskočit do naší nejvyšší soutěže bere jako splnění určitě mety a vzhledem k vývoji kariéry by se dala označit také jako obrovské zadostiučinění. „Jsem strašně rád, že jsem se takhle dopracoval k extraligovému startu. Ve 23 letech to spíš vypadalo, že skončím s hokejem. Díkybohu, že jsem tenkrát odešel do Běloruska a tam jsem si začal novou cestu. Ta mě teď dovedla až k extraligovému startu. Uvidíme, co bude dál,“ nechá se Martin Kadlec překvapit osudem.

S hokejem před sedmi lety téměř skončil, kvůli vysokému „odstupnému“, které za něj tenkrát požadoval Chomutov.

Kdy se opět objeví v dresu Energie? „To bude záviset na tom, jak budou zdraví hráči,“ prozrazuje na závěr.