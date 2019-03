Chomutov – V předposledním kole hokejové extraligy zajížděli hokejisté karlovarské Energie na led chomutovských Pirátů.

Domácí byli nuceni poslat do hry kvůli střevní viróze v týmu několik juniorů. V neúplné sestavě nastoupili i hosté a byl to právě jeden z noviců – Otakar Šik, který svými góly v 53. a 57. minutě srovnal stav na 2:2 a poslal tak zápas do prodloužení. Nakonec se o vítězi rozhodovalo až v samostatných nájezdech, v těch uspěli Piráti.