V ženském seriálu mistrovství světa je to po dvou odjetých kláních velice vyrovnané, vede totiž novozélandská závodnice Courtney Duncan (Kawasaki, 89 b.), po odstoupení šestinásobné šampionky, Italky Kiary Fontanesi (má údajně zdravotní problém), má šanci vybojovat konečně kýžený primát. O pouhé čtyři body za ní je Nancy Van De Ven (Yamaha, NED), příležitost má i třetí Larissa Papenmeier (Yamaha, GER, 82 b.).

České barvy zde bude hájit úspěšné duo motokrosařek z republikového mistrovství – Kristýna Vítková (Yamaha Čepelák RT) a zkušená Barbora Laňková (Orion RT). „Do Lokte se už moc těším, myslím si, že jsem dobře připravena, a spokojená budu, když zde podám kvalitní výkon, který bude ohodnocen světovými body,“ pověděla upřímně Kristýna Vítková.

Své vyjádření podala i další naše harcovnice Barbora Laňková: „Naposledy jsem tady jela MS v roce 2015, umístila jsem se tehdy myslím na 20., respektive 21. pozici, čili čtyři roky jsem svět nejela, takže nevím, jaká bude konkurence, tudíž se nechám překvapit, a když to vyjde, budu ráda za každý bodík.“

EMX 65 a EMX 85 ccm: Máme zde mistra světa!

Stejně jako loni se v Lokti budou rozdávat letošní tituly mistrů Evropy ve třídách 65 ccm a 85 ccm. O účast ve vlastním závodě se tradičně bojovalo ve čtyřech evropských kvalifikačních zónách, z každé postoupilo přímo do finále deset nejlepších. V pětašedesátkách máme rovnou z kvalifikace dva naše zástupce, z nabité skupiny NW (severozápad) postoupil k naší velké radosti z prvního místa letošní juniorský světový šampion v této kubatuře Vítězslav Marek (Cermen RT), který nám udělal velkou radost 14. července 2019, když na horké italské půdě (Pietramurata) vybojoval titul mistra světa v této kategorii! „Z titulu mám velkou radost, že se to podařilo. V Lokti by to už nemusely být takové nervy, chci si to tam užít, znovu zajet a vybojovat pódium,“ nastínil své šance šťastný Víťa Marek.

Z desáté pozice, ale ze zóny SW (jihozápadní) se kvalifikoval ještě jihočeský motokrosař Václav Janout, závodící s italskou licencí.

V silnější skupině 85 ccm máme po hubenějších letech závodníka, který postoupil přímo z kvalifikace – je to Julius Mikula (JD Gunnex KTM RT), no a v té silné severozápadní zóně (NW) obsadil nadějnou sedmou příčku. „Na Loketské serpentiny se hodně těším, v minulosti jsem zde jel finále ME dvakrát v pětašedesátkách, tady to bude pro mě trochu jiné, ale věřím, že se s tím poperu a výsledek bude stát za to, musím se ale vyvarovat pádů, které mě potkaly minulý týden v Itálii na MS juniorů,“ doplnil informace Julius Mikula. Jinak jezdí pravidelně také německý ADAC, ve své třídě MX Junior Cup 85 je po třech podnicích na pěkné třetí pozici, v Itálii Mikula na víkendovém mistrovství světa juniorů vybojoval v nabité konkurenci 17. a 21. místo.