Karlovy Vary – Pět zápasů během dvanácti dní, a navíc s aktuálně pěti nejlepšími týmy extraligy. To je následující program hokejistů Energie Karlovy Vary. „Čekají nás opravdu extrémně těžcí soupeři,“ konstatuje karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Vosika

Rychlý sled zápasů by energetikům mohl vyhovovat. „Věřím, že nám to pomůže. Měli jsme teď velké prostoje, vypadli jsme z herního rytmu. Když budeme hrát častěji, bude to pro nás spíše plus,“ míní Tomáš Mariška.

V pátek se Karlovy Vary představí v Hradci Králové, který je na třetím místě. „Extrémně silný, nabruslený tým,“ poukazuje karlovarský asistent.

V první polovině soutěže si ale energetici dokázali, že i s tak kvalitními týmy dokážou hrát – a bodovat. K tomu se chce karlovarská družina vrátit. „Do utkání půjdeme s respektem, ale také cílem získat co nejvíce bodů,“ říká odhodlaně Tomáš Mariška.

Společným jmenovatelem nejbližších zápasů bude jiná věc. „Musíme se začít znovu více soustředit na sebe. Možná jsme začali maličko sledovat situaci pod sebou. Pokud ale budeme získávat body, tak nám může být v podstatě jedno, jak si vedou ostatní mužstva kolem nás,“ připomíná asistent na střídačce Energie.

Karlovy Vary jsou aktuálně dvanácté, na desátou příčku zajišťující předkolo play-off schází Energii šest bodů, stále však mají svěřenci Martina Pešouta k dobru dva zápasy.

V neděli přijede na západ Čech momentálně druhý tým extraligy – Liberec. „Disponují jedním z nejnabitějších kádrů v soutěži. Zejména v ofenzivě mají špičkové hráče, reprezentanty, každý z nich dokáže utkání rozhodnout,“ upozorňuje na sílu Bílých Tygrů Tomáš Mariška.

S Libercem zatím Karlovarští nezískali ani bod, oba zápasy prohráli. „V obou utkáních jsme byli o něco horší,“ přiznává karlovarský asistent, který věří, že tentokrát to bude jiné. „Doufáme, že nám pomůže také domácí prostředí a dokážeme Liberec potrápit a nějaké body získat.“

Žádné velké změny v sestavě Karlových Varů se před víkendem nechystají. „Nehrajeme úplně špatně, musíme pouze změnit několik drobností a opět zjednodušit naši hru,“ říká na závěr Tomáš Mariška.