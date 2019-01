Karlovy Vary – Třináct bodů chybí aktuálně karlovarské Energii na desátou příčku zaručující předkolo play-off české Tipsport extraligy.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Energetici čekají na výhru již osm zápasů, na tříbodové vítězství dokonce jedenáct. Zatím ale není důvod k panice. Svěřenci Martina Pešouta mají před sebou ještě 16 utkání. „Momentálně potřebujeme změnit hlavně naše rozpoložení, potřebujeme se uklidnit, dostat hráče do psychické pohody,“ míní karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Nejbližší utkání energetiky čeká v pátek. Na ledě posledních Pardubic. Velmi ošemetný souboj. Dynamo prakticky od startu sezony okupuje samotné dno naší nejvyšší soutěže. A bilance Východočechů je opravdu tristní. Z posledních 22 kol vyhrály Pardubice pouze třikrát. Nepomohla ani výměna na trenérských postech. Jenže minulý zápas Dynamo zvládlo, porazilo Olomouc 6:2, když dalo stejně gólů jako v předchozích pěti utkáních dohromady. „Zjednodušili hru, již delší dobu hledají změnu v herním projevu. Zápas s Olomoucí jim sedl, hráli aktivně a hodně obětavě do obrany,“ odkrývá své poznatky o soupeři asistent na střídačce Energie.

Oba předchozí zápasy s Pardubicemi Karlovarští zvládli za tři body, doma vyhráli energetici 4:3, mezi mantinely Dynama dokonce 7:1. Čím budou svému soupeři čelit tentokrát? „Nějaký plán máme připravený, hráči se ho dozvědí před utkáním a my věříme, že bude fungovat,“ je přesvědčen Tomáš Mariška.

V neděli je potom na programu opět velmi očekávané derby s Plzní. „Jsou to vždy hodně vyhecované zápasy, na které míří spousta diváků. Věřím, že to tak bude i tentokrát,“ přeje si karlovarský asistent. Energie už dokázala v této sezoně právě před vyprodanou domácí arénou na škodovku vyzrát. Ve 13. kole Karlovy Vary Plzeň porazily 3:1. „Bouřlivá atmosféra nám svědčila, pomohla nám ke třem bodům. Budeme na to chtít v neděli navázat,“ má jasno Tomáš Mariška.

Plzeňská škodovka je ale aktuálně v pořádném laufu, patří jí pátá příčka extraligy, čtyři poslední zápasy vyhrála, když si připsala skalp Hradce Králové, nebo vedoucího Třince – navíc na jeho ledě. „Jsou ve skvělé formě, ale derby zpravidla nemá favorita. Věřím, že i rozjetou Plzeň dokážeme doma zaskočit a naším kvalitním výkonem si říct o nějaké body,“ je odhodlán karlovarský asistent.

S hlavním koučem Martinem Pešoutem před víkendem žádné výrazné změny nechystají. „Máme nějaká drobná zranění, ale k dispozici bychom měli mít celý kádr. Pro sestavu se rozhodneme v pátek, radikální zásahy ale nepřipravujeme, plánujeme možná dvě malé změny. Věřím, že nám hráči důvěru oplatí,“ uzavírá Tomáš Mariška.