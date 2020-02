Tomáši, zápas se zdál hodně divoký, jak to připadalo vám na ledové ploše?

Od začátku utkání bylo na nás i na soupeři vidět, že chceme vyhrát. Hrálo se ofenzivně, koneckonců odpovídá tomu i výsledek. Mrzí mě, že za stavu 4:4, když se nám podařilo dotáhnout výsledek, tak jsme neudělali ten poslední krok a naopak jsme znovu inkasovali.

Co se právě v této chvíli stalo? Byli jste na koni…

Takový je hokej. Ne vždy jsou zápasy s vámi. Toto byl jeden ze zápasů, kdy jsme museli dotahovat. Jsem rád, že jsme hráli dobře a za žádných okolností jsme to nezabalili a makali jsme do samotného závěru. Je škoda, že jsme na konci třetí třetiny inkasovali dvě branky, ale to se stává. Chyby se stávají. Musíme vítězství urvat na domácím ledě.

Vnímali jste, že na Litvínov se kurzy před zápasem snižovaly?

Přiznám se, že tohle jsme vůbec neřešili. My potřebujeme jednu výhru, abychom se dostali do předkola play-off a splnili si předsezonní cíl. S tím jsme také do Litvínova jeli. Je škoda, že po takovém průběhu, kdy jsme dvakrát otočili skóre ve svůj prospěch, jsme nedokázali dotáhnout utkání ke šťastnému konci.

Vaše chuť vyhrát a potvrdit si pozici v předkole play-off byla evidentní…

Já jsem rád, že celé mužstvo šlapalo a nevzdali jsme se i přes nepříznivý výsledek. Je to velká škoda. Ještě zbývá pár kol do konce základní části, nyní nás čeká utkání na domácím ledě, kde musíme vyhrát a potvrdit si pozici v předkole play-off.

Jak vnímáte situaci, kdy jste zvýšili na 3:1, ale gól nebyl uznán?

Přesně nevím, jak to bylo. Kluci, co byli v ten moment na ledě, tak říkali, že by to podle nich měl být gól, tak jsme zkusili využít trenérské výzvy. Sudí situaci posoudili jinak, s tím se nedá nic dělat. Zdálo se, že to bude zlomový okamžik utkání, ale jsem rád, že nás neuznaná branka nepoložila, ale naopak jsme makali dál.

Osobně máte 1+1 na svém kontě, jste spokojený se svým výkonem?

Chtěli jsme v Litvínově zvítězit a poradovat se z toho, že se nám podařilo dostat se do předkola play-off. Mrzí mě, že se tak nestalo. Osobní úspěch pro mě teď není vůbec důležitý.

Přispěl jste také výborným brankářským zákrokem…

(Smích). Přiznám se, že to byla má chyba. Na začátku se mi vysmekl hráč v rohu kluziště, následovala z toho střela a několik dorážek. Já jsem pouze hasil oheň, který vzplanul. Hráč mě trefil pukem do hlavy, naštěstí pouze do helmy a ne do tváře, takže jsem měl velký kus štěstí.

Po dlouhé době jste nenastoupil proti svému bratrovi, který v Litvínově dlouho působil. Nebylo to utkání pro vás trochu zvláštní?

Téměř dva roky jsme nastupovali proti sobě, já za Karlovy Vary a on za Litvínov. Bylo to tedy trošku jiné, protože jsem byl zvyklý, že nějaké slovo s ním před zápasem prohodím a během utkání jsme se trošku pošťuchovali. Museli jsme se ale zejména soustředit na samotný zápas, abychom zvítězili. Z tohoto pohledu to ale bylo maličko jiné.

Cílem aktuálně je, abyste si co nejdříve zajistili pozici do desátého místa, že?

Je to tak. Potřebujeme urvat jedno vítězství za plný počet bodů. Upřímně doufám, že se nám to podaří v dalším zápase na domácím ledě, který nás čeká v pátek. Dupneme do toho a potěšíme se z toho, že jsme si pozici zajistili, a budeme se v klidu připravovat na další část sezony.