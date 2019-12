„Budeme se je snažit nahradit návratem Tomáše Kubalíka a museli jsme zařadit do sestavy také juniora Křemena,“ říká ke změnám karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Tým z Ostravy se po pěti porážkách v řadě propadl na předposlední místo tabulky, na sestupové Pardubice má nahráno již pouze šest bodů. „Vítkovice jsou v těžké situaci, o to bude zápas těžší. Přijedou sem hrát doslova o život, v tom je ještě větší nebezpečnost jejich mladého a už tak nevyzpytatelného kádru,“ míní asistent Energie.

Co se dá od zápasu s takovým soupeřem očekávat? „Budou na nás chtít vlétnout, budou extrémně bojovní. My musíme zvládnout začátek zápasu a soustředit se na náš výkon. Bude se hrát o důležité body. Já věřím, že přijde dostatek fanoušků a pomůžou nám. Bude to extrémní utkání po psychické stránce,“ připomíná Tomáš Mariška.

V neděli se potom v KV Aréně, netradičně v 16.20, představí celek z opačného pólu extraligy – čtvrtý Liberec, který přijede se šňůrou devíti vítězství. „Mají aktuálně jednu z nejlepších forem v soutěži. Víme, jaká je jejich síla. Nesmíme je pouštět do přesilových her. Bude to o naší stoprocentní obraně o obětavosti, musíme přestát úvodní tlak Liberce,“ má jasno karlovarský asistent.

Na rozpoložení pro nedělní zápas se podepíše výsledek toho pátečního s Vítkovicemi. „Bude to jiné utkání, proti Vítkovicím chceme být aktivnější, chceme diktovat tempo hry,“ poukazuje ne závěr Tomáš Mariška.