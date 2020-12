V Hradci Králové se nerozpakoval odpovědět na výzvu domácí posily z NHL Filipa Hronka a sundat rukavice útočník Energie Martin Kadlec. Teď proti Liberci zase Jakub Lauko nahradil Lukáše Pulpána, kterého si vybral pro svůj zákrok Jaroslav Vlach. Lauko neváhal a pustil se se svým protihráčem do pěstního souboje.

“Bylo to čistě z té situace. Viděl jsem, že tam jde nějak do Pulpiho, jenom jsem ho zastoupil, protože on sám žádný obr není. Bylo to všechno s respektem, pak jsme si řekli dobrá bitka, plácli jsme si, tak to má být,” zůstává po bitce v klidu hráč Karlových Varů.

V případě Kadlece i Lauka se jednalo o “nástupy” na fyzicky vybavěnější a v bitkách protřelejší soupeře. V obou případech si s tím energetici nedělali hlavu.

Ostatně odpovídá to současnému hernímu stylu Energie. Tady na tu partu si nikdo “vyskakovat” nebude. A také proto je tak vysoko.