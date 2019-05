Dvě fáze pro čerpání věrnostní slevy 200 Kč

Majitelé permanentních vstupenek z loňské sezony mají předkupní právo na své místo do 31. července 2019. Prodej permanentních vstupenek v tomto období bude probíhat ve dvou fázích.

1. fáze: od 27. května do 28. června, pokladna č. 2, ve všední dny, 15:00 – 18:00.

2. fáze: od 22. července do 31. července, sekretariát klubu, ve všední dny, 14:00 – 17:00.

V těchto dvou fázích se na nákup permanentní vstupenky vztahuje věrnostní sleva 200 korun pro loňské permanentkáře.

On-line prodej permanentek bude probíhat podobně jako v minulých sezonách nepřetržitě od 27. května do 31. července. Permanentní vstupenka z loňské sezony bude ve stavu rezervace.

Výhoda nákupu permanentní vstupenky

- neplatíte za pět (loňští za šest) zápasů základní části

- neplatíte za přípravná utkání

- v nadstavbových částech Tipsport extraligy budou vaše místa do určitého termínu rezervována a máte na ně předkupní právo

- 15% sleva při nákupu ve fanshopu společnosti ALL SPORTS v KV Areně

- sleva na narozeninové přání zveřejněné na kostce během utkání

Zájemci, kteří nemají permanentní vstupenky z předcházející sezony, si je mohou zakoupit v pokladně č. 2 Realistic Areny od 27. května do 28. června ve všední dny v čase 15:00 – 18:00 a od 22. července v sekretariátu klubu ve všední dny v čase 14 do 17 hodin.

Pro firemní zájemce, kteří při zakoupení permanentních vstupenek potřebují vystavit daňový doklad (fakturu), probíhá prodej od 14:00 do 16:00 v sekretariátu klubu.

Nákup po 1. srpnu

Od 1. srpna platí cena všech permanentních vstupenek v plné výši. Všechny permanentní vstupenky přejdou do režimu volné. Místa, která byla v režimu rezervace, se tedy překlopí do volného prodeje a zakoupit si je budete moci jen v sekretariátu klubu, a to ve všední dny od 14:00 do 16:30.

Ceny permanentních vstupenek

V sezoně 2019/20 bude hlediště opět rozděleno na tři cenové kategorie. Za permanentku zaplatíte v základní sazbě bez slev od 2600 do 4600 Kč.