/PARA HOKEJ/ Každá série jednou končí, skončila i ta v podání para hokejistů SKV Sharks Karlovy Vary. Tým z lázeňského města totiž v 6. kole České para hokejové ligy tvrdě narazil, když po domácí výhře nad pražskou Spartou 7:0 ve venkovní odvetě prohrál 0:2. „Zápas nám ukázal, že žádná série netrvá věčně,“ říkal smířlivě po premiérové prohře v základní části šéf SKV Sharks Karlovy Vary Jan Chlubna.

SKV Sharks Karlovy Vary po domácí výhře 7:0 neuspěl v Praze, kde prohrál 0:2. | Foto: Daniel Seifert

Duel brankově nastartovala pražská Sparta, která šla do vedení ve 2. minutě, kdy přetavil spolupráci se Zdeňkem Krupičkou Jiří Raul.

„Nevstoupili jsme do hry koncentrovaně, Sparta využila hned naši první chybu a skórovala,“ vracel se Chlubna k obdržené brance v úvodu první třetiny. Sharks se poté snažili, ale velké problémy jim dělalo malé kluziště.

„Malé hřiště hrálo do not destruktivní taktice domácích, neměli jsme čas rozvinout kombinaci nebo se dostat do většího tlaku,“ připomněl Chlubna, že menší ledová plocha vyhovovala především sparťanskému výběru. Ten podruhé gólově udeřil ve 20. minutě, kdy se zapsal do střelecké listiny Miroslav Novotný. „Chvílemi hra připomínala víc ragby než hokej,“ posteskl si šéf Sharks.

Žraloci sice poté vložili všechny síly do útoku, ale tentokrát vyšli gólově naprázdno. „Až ve třetí třetině se nám dařilo déle udržet na puku, ale v nervózní atmosféře už se nám gól dát nepodařilo,“ zklamaně doplnil k první prohře svého týmu Chlubna.