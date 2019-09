Energie Karlovy Vary přivítá netradičně v sobotu od 15 hodin na svém ledě Škodu Plzeň. „Všichni se samozřejmě těšíme, čeká nás velmi bruslivý a velmi kvalitní soupeř, s tím se musíme vypořádat. Na začátku sezony jsme ale ukázali poměrně dobrou formu. Budeme se snažit soustředit na svůj výkon a o navázání na předchozí domácí zápasy,“ říká karlovarský asistent Tomáš Mariška.

V minulém ročníku naší nejvyšší soutěže dokázali energetici v prvním domácím utkání škodovku porazit 3:1, ostatní tři zápasy ale ovládli Plzeňané. Druhý duel v KV Aréně vyhrála Škoda 5:1, doma potom využila vlastní prostředí k zisku tří bodů po výsledcích 6:3 a 2:1.

Teď jsou ale obě mužstva po dlouhé době v rozdílných pozicích. Energii vyšel na výbornou vstup do extraligy, vůbec nejlépe v celé historii, a Karlovarští okupují s devíti body čtvrtou příčku tabulky, a to má ještě Třinec odehráno o utkání více. Škoda Plzeň je zatím osmá se sedmi získanými body. „Znovu přijde hodně fanoušků, věřím, že do toho hráči dají sto procent a od začátku do konce se budeme rvát o body,“ poznamenává Tomáš Mariška.

Energie zřejmě nastoupí v ve stejném složení jako v posledním utkání v Olomouci. „Stav kádru je uspokojivý, nemáme důvod zásadně sestavu měnit,“ vysvětluje karlovarský asistent. Do plného tréninku se již zapojil Sebastian Gorčík, ale k utkání ještě nebude připraven.

Co určí případný úspěch v derby? „Jsou velmi silní v přesilových hrách, pro nás to znamená být maximálně disciplinovaní. Je to také extrémně bruslivé mužstvo, musíme se dobře chovat pod tlakem soupeře, k tomu již hráči dostali informace, nasadíme protihru. Pokud budeme disciplinovaní a zvládneme tlak Plzně, tak můžeme být nebezpeční a produktivní jako v předchozích zápasech,“ má jasno Mariška.