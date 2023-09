Karlovarští hokejisté zahájili extraligovou sezonu výhrou 6:2 ve Vítkovicích. Demolice čtyř gólů dala Energii po první třetině velký náskok, který Ridera ve zbytku zápasu nedokázala stáhnout. Dvěma góly se na listinu střelců zapsali Lukas Zetterberg a Tomáš Rachůnek. Pozadu nezůstal ani Fin Iika Kangasniemi se třemi kanadskými body.

Utkání 1. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Demolici první třetiny odstartoval v 6. minutě Dávid Gríger, jenž dorazil Hladonikovu střelu do branky domácích. V přesilové hře potřeboval Lukas Zetterberg pouhých 5 vteřin, aby uklidil puk za záda Machovského. Švédský útočník zůstal při chuti i během další početní převahy a střelou z kruhu poslal Energii do tříbrankového vedení. V samotném závěru úvodní části zavěsil z pravého kruhu Tomáš Rachůnek do horního rohu vítkovické branky. Po dvaceti minutách hry vedla Energie na ledě Vítkovic o čtyři góly.

Do prostřední části nastoupil místo Matěje Machovského Lukáš Klimeš. Tento impuls vítkovickým hráčům pomohl a brzy se mohli také domácí radovat ze snížení gólového manka, když se šťastnou střelou prosadil Marek Kalous. Ještě před polovinou klání se v přesilové hře ránou od modré čáry postaral o redukci skóre Stuart Percy. Zbytek třetiny se odehrál bez branek.

Absenci karlovarských gólů ve druhé třetině rychle napravil Tomáš Rachůnek, který si po Grígerově nahrávce objel bránu domácích a zasunul puk do prázdné svatyně Vítkovic. A že se Energie v přesilových hrách daří ukázal v 55. minutě Jan Hladonik, který tečoval Plutnarovu dělovku od modré přímo za záda vítkovického brankáře. Hosté náskok udrželi až do samotného závěru a slaví první výhru v letošní sezoně.

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 2:6 (0:4, 2:0, 0:2). Branky a nahrávky: 22. Kalous (Fridrich), 29. Percy (Mueller) - 6. Gríger (Hladonik, Kangasniemi), 12. Zetterberg (Plutnar, Hladonik), 17. Zetterberg (Černoch, Beránek), 20. Rachůnek (Kangasniemi), 41. Rachůnek (Gríger, Kangasniemi), 55. Hladonik (Plutnar, Zetterberg). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:3. Diváci: 5 325. Rozhodčí: R. Mrkva, A. Kika – M. Axman, V. Rožánek. HC Vítkovice Ridera: Machovský ( 21. Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, Stehlík, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Mueller – Káňa, Chlán, Lakatoš – Fridrich, Claireaux, Kalus – Kotala, Dej, Lednický. Trenér: Miloš Holaň.HC Energie Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Havlín, Dlapa, Pulpán, Huttula, Stříteský, Mikyska – Hladonik, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Koffer, Kofroň, O. Procházka. Trenér: David Bruk.