Karlovy Vary - Energie veze domů dva body z Pardubic

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Jan Čech

Pavel Hynek (Pardubice): „Špatně jsme do utkání vstoupili a hned v úvodu inkasovali. Z naší strany byla první třetina špatná, od poloviny zápasu jsme se začali zvedat a ve třetí třetině jsme promíchali sestavu do tří pětek. Jak jsme odehráli třetí třetinu, tak se hraje o body, ale takhle musíme hrát celých 60 minut. Doufám, že to přeneseme do dalšího zápasu.“

Martin Pešout (Karlovy Vary): „Zápas měl dvě poloviny. V té první jsme byli lepší my a vedli 3:0, bohužel jsme udělali zbytečnou chybu na konci druhé části, kdy jsme se naprosto zbytečně dostali do oslabení. Domácí pak po nástupu do třetí třetiny dali snižující branku, čímž se posadili na koně a pak jsme byli rádi, že jsme s vypětím všech sil uhájili bod, i když jsme ještě 16 vteřin před koncem měli tři. Tlak Pardubic byl ale takový, že jsme jej ustát ani nemohli. Ze zápasu, i když nakonec vezeme dva body, máme rozporuplné pocity.“

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Energie Karlovy Vary 3:4 po sam. nájezdech (0:2, 0:1, 3:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 42. Kousal (Benák), 53. Buchtele, 60. Starý (Kolář I, Bartek) – 4. Skuhravý (Gawryletz), 15. Dej (Melenovský), 27. Kumstát (Pech, Košťál), rozhodující nájezd Zaťovič. Rozhodčí: Minář, Trombík – Barvíř, Blümel. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:1. Diváci: 8280.

Sestavy:

Pardubice: M. Růžička – Píša, Kolář II, Sičák, V. Kočí, Benák, Borer, M. Drtina – Kolář I, Koukal, Starý – T. Nosek, Elkins, Bartek – Sim, Nahodil, Rákos – Kousal, Radil, Buchtele. Trenéři: Hynek a Lubina.

Karlovy Vary: Salfický – D. Nosek, Gulaši, Bombic, M. Rohan, Mocek, Gawryletz, Gründling, Přindiš – Kumstát, Pech, Košťál – Mikeska, Skuhravý, Zaťovič – Dej, Melenovský, Skladaný – Kuběna, Kupec, Zucker. Trenéři: Baďouček, Pešout a Kněžický.