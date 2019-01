České Budějovice – Ve 25. kole Tipsport extraligy vyhráli hokejisté HC Mountfield nad Karlovými Vary 3:2 v prodloužení.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Čech

Hosté přivezli kompletní pětici bývalých českobudějovických hráčů: Gřegořkem, Parýzkem, Muchou, Sailerem a Hřebejkem. V domácí sestavě nadále chybí dvojice obránců Vydarený a Tůma. V úvodu zápasu byli aktivnější hosté. Jejich největší příležitost měl Skuhravý. Jeho střelu z prostoru mezi kruhy ale Kovář kryl.

Nápor soupeře Jihočeši přestáli bez úhony a naopak sami udeřili. V 10. min. našel Snopek přesnou přihrávkou Martynka, jenž zblízka do prakticky prázdné klece otevřel skóre.

Diváky pobavil hostující hromotluk Čutta, jenž důrazným zákrokem přesunul Šimánka na karlovarskou střídačku. Na ledě ale v té době dominovali domácí. Dvakrát to zkoušel Květoň mezi Mensatorovy betony, ale ten pokaždé mezírku včas zacelil.

Energie zlobila hlavně v přesilovkách, ale narážela na excelentního Kováře v brance soupeře. Těsně před první sirénou se prodral až před Mensatora Martynek, ale zblízka tentokrát kotouč za jeho záda neprotlačil.

Také po změně stran pokračoval spíše úporný boj než nějaký líbivý hokej. Šancí diváci viděli minimum, zato osobních soubojů bezpočet.

Kritický moment přišel krátce po polovině zápasu. Jihočeši byli v posledních zápasech již poněkolikáté hodně nedůrazní před vlastní brankou a v průběhu pouhé minuty a tří vteřin inkasovali dva slepené góly. Nejprve se po skrumáži trefil bekhendem zblízka pod horní tyčku Dej a o chvilku později zametl kotouč do branky po Klímově akci exjihočech Hřebejk.

Do třetí třetiny stáhl domácí trenér Výborný hru jen na tři útoky. Skórovat ale mohli hosté. Konkrétně další exjihočech Sailer, ale tomu radost překazil pohotový Kovář.

Hostím pak stačilo pouze pozorně bránit a vyrážet do nebezpečných brejků. Mountfield byl totiž v ofenzivě zcela bezzubí. Až dvě minuty před koncem se přesně k tyči trefil Gulaš a vyrovnal.

V prodloužení měli jasně navrch domácí a o jejich výhře rozhodl v přesilovce Mikeska.

České Budějovice – Karlovy Vary 3:2 v prodl.

Třetiny: 1:0, 0:2, 1:0 – 1:0. Branky a nahrávky: 10. Martynek (Snopek, Pletka), 58. Gulaš (Mikeska), 64. Mikeska (Ptáček) – 33. Dej (Kumstát), 34. Hřebejk (Klíma). Vyl. 6:7 (navíc host. Mensator 10 min.), využ. 1:1. Rozhodčí: Pešina, Souček – Dřínovský, Poruba. 4215 diváků.

Mountfield: Jakub Kovář – Snopek, Kotaška, Kolarz, Ptáček, Novák, Šulc – Šimánek, Mikeska, R. Pšurný – Gulaš, Mertl, L. Květoň – Martynek, Kašpařík, Pletka – Kuchejda, Langhammer, Podlešák. Trenéři Fr. Výborný a Kupka.

K. Vary: Mensator – Dobroň, Čutta, Mucha, Gřegořek, Kokko, Parýzek, Rohan – Kumstát, Skuhravý, Milan Procházka – D. Hruška, Pech, Zaťovič – Skladaný, Melenovský, Dej – Hřebejk, Cyganov (25. Klíma), Sailer. Trenéři Stavjaňa a Baďouček.

Hlasy trenérů

Milan Kupka (HC Mountfield): „Hrálo se vyrovnané utkání s lepším koncem pro nás. Tím lepším koncem myslím vítězný gól v prodloužení. Dostáváme zbytečné góly z bezprostřední blízkosti naší branky. Toho se musíme v dalších utkáních vyvarovat.“

Antonín Stavjaňa (Energie K. Vary): „Začali jsme hodně vlažně. Rozhodně to nebylo podle našich představ. Ve druhé třetině jsme se dostali do vedení a chtěli jsme si vítězství pohlídat. Domácí v závěru vydřeli vyrovnání, i když to bylo po sporné situaci, kterou si ještě budeme muset prohlédnout na videu.“