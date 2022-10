První třetina přinesla v KV Areně vyrovnanou partii, kdy se oba týmy prezentovaly aktivní hrou. Jedinou branku první dvacetiminutovky přinesla 15. minuta, kdy hosté chybovali v rozehrávce a toho dokázal gólově zúročit pohotovou střelou Tomáš Rachůnek.

Ve druhé periodě na tom byli po hokejové stránce lépe energetici, přesto se radovala z vyrovnávací branky Kometa, která využila ve 32. minutě přesilovou hru, když úspěšnou ránu od modré přetavil ve srovnání stavu Adam Zbořil. Z toho se však hokejisté Brna radovali pouhé čtyři minuty, když ve 36. minutě navrátil vedení Energii úspěšnou dorážkou útočník Ondřej Beránek.

Stejně jako v první, tak i ve třetí třetině padla jediná branka, a to při power-play Brna, kdy se v 59. minutě postaral o druhé vyrovnání Komety Tomáš Kundrátek, který po spolupráci se Zbořilem propálil od modré Lukeše. V závěru ještě rozkmital konstrukci brněnské branky Lukáš Pulpán, ale skóre se již neměnilo, a duel tak došel do prodloužení. Ani v těch však nepadlo rozhodnutí, a duel tak dospěl do samostatných nájezdů. Ty přetavilo v druhý bod Brno, když rozhodující nájezd si připsal na účet Eduard Šalé.

OHLASY TRENÉRŮ

Vojtěch Šik (HC Energie Karlovy Vary): „Pro nás je bod trochu hořký, vzhledem k tomu, že jsme přišli o dalšího hráče. V uvozovkách máme každý zápas zraněného hráče, ale musíme kluky pochválit. Hráli jsme výborné utkání. Šahali jsme do poslední chvíle po třech bodech. Sedm vteřin před koncem bylo břevno. Bylo to však vyrovnané utkání a je jenom škoda, že jsme to neurvali za tři body. Ale každý bod se pro nás počítá.“

Martin Pešout (HC Kometa Brno): „Do utkání jsme vstoupili dobře. Prvních deset minut jsme hráli výborně, ale po té desáté minutě jako když utne. Celých deset minut i celou druhou třetinu jsme se hledali. Měli jsme špatný pohyb. Domácí však hráli výborně a díky Furchovi to bylo 2:1. Bojovnost, která přišla v poslední třetině, vyprodukovala skvělý tlak. Bohužel branka pro nás nepadla, ale naštěstí jsme to zúročili v power-play. V prodloužení jsme měli dvě, tři šance. Nájezdy jsou loterie, ale jsem rád, že nám to Eduard Šalé vystřelil, tak jako v Liberci.“

HC Energie Karlovy Vary – HC Kometa Brno 2:3 po sn (1:0, 1:1,0:1 – 0:0). Branky a nahrávky: 15. Rachůnek (Gríger, Havlín), 36. O. Beránek (Rachůnek, Plutnar) – 32. Zbořil (Kundrátek, Holík), 59. Kundrátek (Zbořil, Holík) – rozhodují nájezd Šalé. Rozhodčí: Hribik, Veselý – Hynek, Špůr. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 3529. Karlovy Vary: Lukeš – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Rohan – Rachůnek, Gríger, Kružík – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Redlich, Jiskra, J. Baláž – Osmík, Zadražil, Váňa. Brno: Furch – Ščotka, Ďaloga, Kučeřík, Holland, Hrbas, Kundrátek, Gulaši – Flek, Holík, Horký – Zaťovič, Strömberg, Koblížek – Kollár, Sallinen, Šalé – Dufek, Zbořil, Kratochvíl.