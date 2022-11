Ridera dokázala vyrovnat v 15. minutě, kdy se zapsal do střelecké listiny Peter Muel᠆ler. Vyrovnaný stav však vydržel v Ostravar Areně do 17. minuty, to energetici využili přesilovou hru, kterou brankově zúročil parádní trefou od modré Michal Plutnar.

I podruhé však dokázaly Vítkovice jednobrankové manko smazat, když se o to zasloužil Petr Chlán, který nasměroval úspěšně svou střelu z mezikruží ve 29. minutě nad lapačku brankáře Energie Lukeše. Posléze vítkovičtí hokejisté ustáli dvě přesilové hry hostů, když navíc svou dvojnásobnou početní výhodu využít nedokázali.

Zápas se tak lámal ve třetí periodě, kdy dotáhly Vítkovice do úspěšného konce svůj obrat. Ten načal ve 49. minutě svou druhou trefou v zápase Peter Mueller, který využil přesilovou hru. Výhru Ridery pak zpečetil při hře Varů bez brankáře Rostislav Marosz.

HC Vítkovice Ridera – HC Energie Karlovy Vary 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). Branky a nahrávky: 15. Mueller (Raskob, Bukarts), 29. Chlán (Fridrich), 49. Mueller (Lakatoš), 60. Marosz (Fridrich, Bukarts) – 6. Gríger (Chalupa, Rachůnek), 17. Plutnar (Rachůnek, Koblasa). Rozhodčí: Kika, Kubičík – Hlavatý, Gebauer. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 5197. Vítkovice: Klimeš – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, L. Kovář, Gewiese – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Mueller – Dej, Lindberg, Kalus – L. Krenželok, Marosz, Lednický – Bernovský. Karlovy Vary: Lukeš – Huttula, Plutnar, Dlapa, Bernad, Pulpán, Bartejs, Havlín – Rachůnek, Gríger, Chalupa – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Redlich, Jiskra, Kohout – Sapoušek, Vachovec, Kružík.