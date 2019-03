Ve čtvrtek se sokolovským hokejistům na domácím ledě nevydařil začátek, po dvanácti minutách prohrávali 0:2. „Ne že bychom první třetinu odflákli, ale nastoupili jsme lehkovážně a soupeř na nás vlétl. Takže v první třetině to chtělo víc,“ je si vědom útočník Baníku Jakub Vrána.

„O přestávce jsme si řekli, že na ně musíme vlétnout my. První třetina nebyla vůbec dobrá a chtěli jsme dát co nejdřív gól, aby se to zlomilo, což se povedlo, pak jsme přidali druhý a soupeř trochu povolil,“ líčí nejproduktivnější hráč hornického celku v základní části.

Jak bylo řečeno, do druhé třetiny vstoupil jiný Baník, najednou byl domácích plný led a za minutu a půl bylo srovnáno. „Měli jsme skvělý nástup do druhé třetiny, vyrovnali jsme, ale pak si myslím, že bylo hodně zbytečné na těch 2:3, co jsme dostali v oslabení,“ lituje třetího gólu v síti Sokolova střelec druhého gólu Baníku.

Přesto Sokolovští byli najednou plní energie, což vycítili diváci, a Baník šel znovu za vyrovnáním. To se brzy povedlo, když srovnal na 3:3 Vojtěch Šik.

V dalším průběhu zápasu však již gól nepadl. „Vrátili jsme se ale do hry a nakonec rozhodly nájezdy, což je loterie,“ stručně shrnul zbytek zápasu Jakub Vrána.

V nájezdech kralovali hosté, za domácí se prosadil pouze Kovařík. Z důležité druhé výhry se tak radovalo Vrchlabí.

Baník již nesmí zaváhat, ale to neznamená, že by do Vrchlabí jel v sobotu odevzdaně. „Neskládáme zbraně, jedeme tam vyhrát a udělat páté utkání. Všichni tomu věříme. Žádné hlavy dolů, pošleme to do pátého zápasu,“ říká odhodlaně Jakub Vrána.