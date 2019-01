Ostrava – Po páteční porážce v Brně nabrali energetici směr Ostrava, kde v sobotu sledovali s téměř deseti tisícovkami diváků derby mezi Vítkovicemi a Třincem. V neděli si potom led Ostravar Arény vyzkoušeli sami.

Základní otázka před utkáním zněla, zda naleznou svěřenci Martina Pešouta na Vítkovice recept. Domácí byli sice necelých 24 hodin po vypjatém duelu, ale přece jen řádně povzbuzeni výhrou nad svým rivalem.

Hosté postavili do branky znovu Kuchaře, který v Brně za 50 minut v kleci neinkasoval. Energie se pustila do domácích odhodlaně, jenže ve 13. minutě prohrávala po bleskové reakci Zdráhala před karlovarskou svatyní – 1:0.

Po minutě mohlo být srovnáno, Balánův pokus horko těžko krotil gólman Dolejš. Velká škoda. V 16. minutě totiž Vítkovičtí využili svou první přesilovou hru při vyloučení kapitána Skuhravého, a střelecká převaha Karlových Varů tak začala odeznívat do ztracena. To samé se dá říct o obrovské příležitosti Kohouta a po něm i Beránka na začátku druhé třetiny.

A tak přišel ke slovu znovu střelec večera – vítkovický Tybor. Ten svou druhou brankou ve 25. minutě zvýšil na 3:0, a ve 34. minutě dokonce zkompletoval svůj hattrick. Ještě ve druhé třetině sice uzmul výbornému Dolejšovi čisté konto hostující Balán, ale to bylo ze strany Energie vše.

Karlovarští na domácí branku vyslali celkem 42 střel oproti 26 vítkovickým pokusům, přetavit v branku dokázali pouze jedinou.

VÍTKOVICE – KARLOVY VARY 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. P. Zdráhal (Schleiss), 16. Tybor (O. Roman, Šidlík),

25. Tybor (Mrázek, O. Roman), 34. Tybor (Lev, O. Roman) – 35. Balán (Kohout).

Rozhodčí: Šír, Obadal – Jindra, Zíka.

Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 7003.

Vítkovice: Dolejš – Výtisk, D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Černý, Trška

– Olesz, Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Baláž, Poletín – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Trenéři: Petr a Trnka.

Karlovy Vary: Kuchař – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Kozák, Šafář, M. Rohan, Podlipnik – T. Rachůnek, Gríger, Flek – O. Beránek, Balán, Kohout – Stloukal, Skuhravý, J. Černý – T. Mikúš, R. Vlach, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.