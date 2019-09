Třetí zápas Tipsport extraligy mají dnes na programu hokejisté Energie Karlovy Vary. Od 17.30 se postaví mezi domácími mantinely proti kladenským Rytířům.

Oba týmy vstoupí do zápasu ve zcela odlišném postavení. Energetici jsou jediným celkem, který má po dvou kolech plný počet bodů, a vyhřívají se tak překvapivě na výsluní tabulky. Naproti tomu Kladno zatím splňuje předpoklady outsidera extraligy. Rytíři nemají na svém kontě ani bod, s Hradcem i Třincem zaznamenali porážky. „Koukat se po dvou kolech na tabulku zřejmě není úplně relevantní. Někteří si myslí, že by nás mělo čekat lehké utkání a jednoduché získání bodů, já si to nemyslím, naši hráči také ne. Musíme k tomu přistoupit opravdu s maximální zodpovědností, abychom utkání zvládli tak, jak chceme,“ upozorňuje karlovarský asistent Tomáš Mariška.