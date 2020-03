Po celé tři dny jsem si připadal, že jsem navštívil nějakou dovolenou, či snad hokejové lázně, all inclusive,“ popsal své pocity hráč HT Praha Luděk Hlinka, který do pražského celku zaskočil z domovského HC Stars Chodov.

O co šlo? Stará garda hokejového Baníku Sokolov uspořádala třídenní mezinárodní turnaj, na kterém se představilo deset týmů z pěti zemí.

Tři mužstva poslalo do boje Slovensko, nechyběli ruští Wild Boars z Moskvy, holandský Ex Eagles Den Bosch s bývalým hráčem Baníku Michalem Rybářem, německý Erkertsreuth. Českou republiku zastupoval již zmíněný HT Praha, který doplnilo několik místních hráčů (Luboš Botoš, Pressl, Karas, Chvašťák…), Chomutov, Klatovy a samozřejmě pořádající Old Boys Sokolov. V jejich dresu se představilo hned několik generací hokejového Baníku, od Suchopára, Hrysze, Šafáře, Linharta přes Jirku Maška, Galeju, Mikeše, Petrova, Paška po Anderleho, Veverku, Dobřemysla nebo Sopra.

Na ledě se bojovalo ve dvou skupinách, které určily nedělní boje o konečné pořadí.

Vítězný pohár nakonec putoval do Chomutova, kterému pomohli k výhře také odchovanci Baníku Richard Gregor a Miroslav Šnicer. Piráti si ve finále poradili s celkem Klatov s Maxou, Kořínkem nebo Kopidlanským v sestavě 2:0.

Bronz připadl domácím veteránům ze Sokolova po výhře nad německým Erkertsreuthem rovněž 2:0.

Bývalé hráče Baníku vedl v zápase s Chomutovem jako trenér místostarosta města Sokolova Jan Picka spolu s Antonínem Paškem. I když zrovna v tomto duelu s chomutovskými Piráty sokolovští Old Boys padli 2:3. „Sice jsme prohráli, ale smysl nové trenérské dvojice, pro přímočarý a bruslařsky náročný hokej, nesl své ovoce a divákům se líbil,“ zůstal s dobrou náladou v klidu Jan Picka.

Ten musel již s vážnou tváří celý turnaj nakonec pochválit. „Ale vážně. Kluci zápas odmakali a mimochodem, velkou jedničku si zaslouží za organizaci turnaje, kdy se na víkend do Sokolova sjelo deset mužstev z pěti zemí. Pánové, klobouk dolů a velké díky,“ vzkázal pořadatelům.

Mezinárodní klání neprobíhalo pouze mezi mantinely sokolovského zimního stadionu. Pro všechny účastníky byl připraven bohatý doprovodný program. V pátek hokejisté zamířili do restaurace na Golfu s rautem, v sobotu se potom pokračovalo v síních loketského hradu, kde proběhl galavečer s vyhlašováním cen.

„Jménem Ex Eagles děkujeme za perfektní organizaci a celkově skvělou úroveň,“ zhodnotil na závěr turnaj za všechny hosty Michal Rybář z holandského týmu z Den Bosche.

A pokud se sportovci vrátí na svá sportoviště, bude se příští rok na hornickém západě pokračovat. „Už není moc co vylepšovat,“ říká s nadsázkou a úsměvem za celý tým organizátorů Jan Novák. „Všem týmům chceme samozřejmě poděkovat za jejich účast a sponzorům v čele s městem Sokolov za naši podporu,“ uzavřel další ročník turnaje.

Výsledky Baníku na turnaji

Slanec – HC Baník Sokolov 4:4. Branky: 2x Anderle, Petrov, Dobřemysl – R. Tomko, Kanuščák, Maňkoš, Štefani.

HC Baník Sokolov – Wild Boars Moscow 5:1. Branky: T. Borolič, Dobřemysl, Soukup, V. Borolič, J. Veverka – Golubev.

HC Baník Sokolov – Chomutov 2:3. Branky: Dobřemysl, Sopr – Slavík, P. Soukup, Kopecký.

HT Praha – Sokolov 1:3. Branky: L. Botoš – 2x L. Veverka, J. Veverka.

Old Boys Sokolov – EC Erkersreuth 2:0. Branky: Dobřemysl, Sopr.

Sestava Old boys Sokolov: Presl, Šenkýř, R. Špírek – Bodák, Kopko, Krátký, Novák, Suchopár, Szabó, Šafář – Anderle, T. Borolič, V. Borolič, Dobřemysl, Linhart, Koněvalík, Mikeš, Petrov, Sopr, Soukup, Šnicer, J. Veverka, L. Veverka.

Konečné pořadí turnaje: 1. Piráti Chomutov, 2. SHC Klatovy, 3. Old Boys Sokolov, 4. EC Erkersreuth, 5. Ex Eagles Den Bosch, 6. HC Slanec, 7. HC Geča, 8. Wild Boars Moscow, 9. HC Hurikán Čaňa, 10. HT Praha.