Petře, máte za sebou reprezentační kemp, jaká to byla zkušenost?

Nominace do národního týmu je podle mě sen každého hokejisty. Každý trénink to pro mě byla nová zkušenost.

Byl to sice „jen“ kemp, ale berete to jako motivaci pro nadcházející sezonu?

Já si užíval každý den, co jsem tam strávil, a je to pro mě velká motivace, si jednou zahrát za národní mužstvo.

Převládá spíše zklamání z brzkého vyřazení, nebo ta zmíněná motivace k další práci?

Snažím se brát věci z té lepší stránky, takže pro mě je to určitě motivace, abych na sobě ještě více pracoval a zlepšoval se.

Ještě vloni jste hrál první ligu, v létě jste pak neměl ani jistou smlouvu v Energii a nyní přišla pozvánka na kemp. To je raketový vzestup…

Poslední tři roky byly pro mě velice těžké jak psychicky, tak i po hokejové stránce. Udělal jsem pár špatných hokejových rozhodnutí, ale pořád jsem věřil, že na to mám. Sportovní život letí hrozně rychle a jsem rád, že ve mě trenéři ve Varech věřili a já jsem jejich důvěru nezklamal.

S Energií jste se vyhnuli baráži, berete to jako úspěch?

Bylo to takové zvláštní. Zachránili jsme se, nemuseli hrát až do dubna a strachovat se o extraligu, ale i tak ve mně panovalo trochu zklamání, věřil jsem, že alespoň na desítku máme. Ale zase na druhou stranu jsme se loni vrátili zpět do extraligy a za odpracovanou sezonu si myslím, že můžeme být spokojeni.

Může pro vás být do nadcházejícího ročníku výhodou, že máte oproti minulým rokům čas na normální letní přípravu a ne pouze tu zkrácenou?

Podle mě každý trošku zkušenější hráč už ví, co je pro jeho tělo dobré a jak se připravit na nadcházející sezonu, takže pokud máte o dva týdny kratší letní přípravu, tak by si ji měl každý sám podle vlastních potřeb domakat. Je pravda, že letos asi bude více času na dovolenou u moře (úsměv).

Byl jste nejproduktivnějším zadákem Energie v uplynulé sezoně, celkově pátým v týmovém bodování. Panuje tedy z individuálního hlediska spokojenost?

Jak už jsem odpovídal v minulé otázce, věřil jsem, že uděláme desítku, takže spokojený úplně nejsem. Osobní statistiky nejsou všechno, každý hráč si chce zahrát play-off a mít šanci se porvat o pohár. Věřím, že příští sezonu budeme zkušenější, budeme bojovat o vyšší příčky a já budu u toho, abych pomohl našemu týmu.

Na čem byste měl vy osobně zapracovat, aby další ročník byl opět o něco úspěšnější?

Pracovat se musí pořád a na všem. Dřív to byl 80 % talent a 20 % dřina, teď je to podle mě naopak. Hokej se hodně změnil, všichni jsou rychlejší, chytřejší a šikovnější v zakončení. Některé věci, jako hokejové myšlení a cit pro hru, musíte mít v sobě a na těch dalších se dá pracovat.

Jaké jsou cíle pro následující extraligový rok, ať už individuální či týmové?

Chtěl bych se s týmem dostat do play-off a zabojovat o osmičku, tam už se pak může stát cokoliv. Osobně se budu snažit, aby ta nadcházející sezona byla lepší jak ta loňská a abych svými výkony pomohl co nejvíce týmu.

Nejprve je však na programu dovolená. Kam se chystáte?

Měli jsme s přítelkyní naplánovanou dovolenou na Zanzibar, ale zjistil jsem na poslední chvíli, že mám propadlý pas, a nabídka už pak nebyla, takže jsem to doma trošku schytal (smích). Ale oba rádi cestujeme a poznáváme nová místa, a tak poletíme na týden do Říma. K moři asi až po letní přípravě.

Matěj Hodoval