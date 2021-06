Zdroj: Youtube

Mládežnické kategorie hokejových klubů dohánějí, jak se dá, minulou sezonu. Na stadionech, kde je v současnosti led, se tak dveře netrhnou. To platí i o tréninkové hale KV Arény. Zaparkované autobusy přespolních týmů, nebo množství osobních aut. Svou šanci tady dostali i žáci HC Stadion Cheb. „Šlo o to, aby si kluci po dlouhých osmi měsících zahráli zápas a užili si to,“ říká chebský kouč Pavel Hlavatý.

Jeho svěřenci se postavili rozjeté Energii, která již pobývá téměř měsíc na ledě. „Trénuje od doby uvolnění. Vedle tréninků se snažíme pořádat také zápasy, ty nám chyběly. Aby se něco odehrálo a děcka si zahrála,“ přibližuje karlovarský kouč hráčů ročníku narození 2010 Bohumír Sapoušek.

Domácí Energie hosty smetla 19:3. „Karlovy Vary měly velkou výhodu, že už delší dobu trénují na ledě, kdežto my na to šli hned z fleku. V prvních dvou třetinách to podle toho vypadalo,“ poukazuje trenér Stadionu Cheb.

Pro chebské orly to byl pořádný křest ohněm. „Kluci vlastně poprvé hráli 'velký' hokej. Museli si zvyknout na střídání za hry bez klaksonu, ofsajdy, zakázaná uvolnění či vyloučení a následné oslabení či přesilovky. Ve třetí třetině jsem už viděl značné zlepšení, kdy se nám podařilo vstřelit i góly,“ pokračuje Pavel Hlavatý.

Přes vysokou porážku byl s utkáním spokojen. „O výsledek utkání mi dnes vůbec nešlo, to jsem taky dopředu klukům říkal, že je chci vidět hrát, abych si následně udělal poznatky, na čem budeme muset od srpna zapracovat,“ uzavírá chebský trenér zápas mladších žáků v Karlových Varech.