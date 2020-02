Začíná jít pořádně do tuhého. Do konce základní části hokejové Tipsport extraligy zbývá šest kol.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

A karlovarská Energie stále pošilhává po šesté příčce, která by ji nasměrovala přímo do prvního kola vyřazovacích bojů. Na šestou Kometu Brno schází aktuálně pět bodů. „Určitě bude nejdůležitější hrát týmově a obětavě, musíme přepnout do play-off módu, protože nám vyřazovací boje pomalu začínají. Musíme se o šestku poprat, jít rovnou do čtvrtfinále, nehrát předkolo a my pro to uděláme maximum,“ hlásí karlovarský útočník Jiří Černoch.