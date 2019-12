Ostravané sice nebodovali již v pěti předchozích duelech, ale páteční porážka 9:1 na ledě KV Arény už byla na vedení klubu příliš. „Výsledek je pro Vítkovice více než krutý, kdyby nás nepodržel Filip Novotný v mnoha situacích, ať už v první nebo druhé třetině, tak měly Vítkovice mnoho šancí, které naštěstí pro nás nepotrestaly,“ přiznává sportovně karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Pravda. Ostravané nastoupili do zápasu s velkým odhodláním, ale v 7. minutě otevřel skóre domácí Ondřej Beránek a střelecký stroj Energie se rozjel na plné obrátky. Karlovarští vyhráli první třetinu 4:0 a bylo po utkání. „Jsme rádi, že jsme toto těžké utkání dokázali zvládnout. Myslím si, že klíčové ve vývoji tohoto zápasu bylo to, kdo vstřelí první branku. Po dlouhé době jsme tím týmem byli my, trošičku nás to uklidnilo,“ poukazuje asistent Martina Pešouta.

Podle Tomáše Marišky byly rozhodující tři momenty. „Páteční tři body bych rozdělil tak, že první bod by si zasloužil Filip Novotný, druhý bod byl asi náš týmový výkon a dobrý vstup do utkání a třetí bod byly výborně sehrané ofenzivní situace, které jsme zakončili pěknými góly,“ řekl.

Energetici si tak po dvou posledních domácích porážkách mohli znovu se svými příznivci vychutnat radost z výhry. „Jsme rádi, že jsme mohli našim fanouškům po dlouhé době zase udělat radost,“ potvrdil Tomáš Mariška.

HC Energie Karlovy Vary – HC VÍTKOVICE RIDERA 9:1 (4:0, 2:1, 3:0).

Branky a nahrávky: 7. O. Beránek (T. Mikúš, Šik), 15. Koblasa, 18. Raška I (Koblasa, Rohan), 18. Černoch (Kohout), 26. T. Rachůnek (Flek), 29. Kohout (Černoch, Koblasa), 46. Šik (D. Mikyska, Rohan), 52. T. Rachůnek (Flek, Gríger), 55. Kohout (Koblasa) – 35. Dej (Mallet, Bukarts).

Karlovy Vary: Novotný – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, D. Mikyska, Eminger, M. Rohan – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – Křemen, T. Mikúš, O. Beránek – Šik, Raška I, T. Kubalík – Koblasa, Černoch, Kohout

VÍTKOVICE: Mi. Svoboda (21. Dolejš) – Šidlík, Štencel, Výtisk (C), Kvasnička, Trška, Bodák, D. Krenželok – Roberts Bukarts, O. Roman, Schleiss (A) – Dej, Lakatoš, Mallet – Razgals (A), Š. Stránský, P. Zdráhal – Baláž, Werbik, Guman.