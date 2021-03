Energie v neděli v Olomouci postupnými krůčky pomalu a jistě postupovala k zisku tří bodů. V čase 58:30 ještě svítil stav 3:1 pro Západočechy. Kohoutům, těm olomouckým, se ale ještě podařilo dvěma góly srovnat stav a v prodloužení dokonat obrat na svou stranu. „Ztratili jsme jednoznačně dva body,“ měl po utkání jasno karlovarský asistent Tomáš Mariška.

„Snad jsme získali alespoň ponaučení, že musíme hrát celých šedesát minut. My jsme odpracovali velmi dobře 58 a půl minuty dostali jsme se rychle do vedení, měli jsme dobrý začátek utkání a dali jsme tři hezké branky,“ popisuje.

Jenže nepovedený závěr tuhle poctivou práci zcela zastínil. „Nedokázali jsme to ale dotáhnout, a proto jsme si nezasloužili více než jeden bod byli jsme za to potrestáni,“ poukazuje bez skrupulí Tomáš Mariška.

Dnes od 17.30 hodin se energetici představí v KV Aréně proti čtvrtému Liberci. „Čeká nás určitě velmi těžký soupeř, který bojuje o pozici v první čtyřce, o to bude ještě jeho motivace silnější,“ připomíná karlovarský asistent.

Bílí Tygři ztrácejí na třetí příčku Mladé Boleslavi jeden bod a stejně tak mají jeden bod nahrán na pátý Hradec Králové.

Energie je v tabulce devátá s tříbodovou ztrátou na Kometu Brno, se kterou má ale horší vzájemné zápasy. „Na druhou stranu jsou tři kola do konce a my musíme udělat všechno pro to, abychom měli postavení v tabulce také co nejlepší,“ podotýká Tomáš Mariška.

V posledních pěti kolech se hokejisté Karlových Varů radovali z tříbodové výhry jen v derby proti Škodě Plzeň. Naopak nebodovali v Brně a ve Vítkovicích, zápasy v Olomouci a doma se Zlínem šly přes dobrý průběh „pouze“ do prodloužení. „Ztratili jsme teď zbytečně několik bodů, takže je na nás, abychom to v domácím prostředí napravili,“ říká odhodlaně karlovarský asistent.

S libereckými Bílými Tygry mají zatím energetici kvůli dvěma zápasům na ledě soupeře horší bilanci. Na severu Čech svěřenci Martina Pešouta oba zápasy prohráli. V prosinci 7:3, v lednu 4:3. Mezi mantinely KV Arény byli ale energetici úspěšní, když po brankách Hladonika, Koblasy, Skuhravého a Kašeho vyhráli 4:3.

A doufejme, že se podaří využít domácí prostředí i tentokrát. „Já věřím, že podáme dobrý týmový výkon a budeme Liberci více než vyrovnaným soupeřem a dokážeme získat nějaké body,“ přeje si Tomáš Mariška.