První třetina přinesla tři gólové radosti, jednu na straně Zlína, dvě na straně Západočechů, když se do do střeleckých statistik zapsali Karel Wágner a Michal Geier a v trikotu domácích Slavomír Ferenčík.

Ve druhé periodě sice byli lepším týmem hosté z lázeňského města, když jim dvoubrankový náskok navrátili přesnými zásahy Karel Wágner a Michal Geier. „Vytvořili si gólové situace a podařilo se je i proměnit,“ nešetřil chválou na adresu svých spoluhráčů kapitán Varů. Zlín však dokázal zmobilizovat síly a srovnal na 4:4.

Para hokejisté Sharks obrali o body Olomouc, vyhráli 6:2

Ve třetí třetině se tak začalo od začátku. Karlovy Vary si vzaly zpět dvoubrankový náskok, když hattrickovou střelou se o to zasloužil Michal Geier a mladíček Filip Veselý. „Napadalo to tam, ale všechny góly byly po souhrách, žádná individuální akce, to se mi líbilo,“ chválil si hattrickový počin Geier

Zlín pak gólově dorazil Lukáš Karafiát a Michalčín, který uzavřel duel na konečných 8:4 pro Vary. „Předváděli jsme rychlé kombinace a z toho pramenily pasáže, ve kterých jsme soupeře zcela zavřeli a fyzicky vyšťavili. Ke konci zápasu již neměl Zlín sílu, když jsme si výsledek již pohlídali,“ přidával k utkání Geier.

„Byl jsem rád, že bodovali i kluci, kterým se to nepovedlo s nejslabším týmem,“ narážel Geier na vysokou výhru 18:0 Karlových Varů nad Českými Budějovicemi.