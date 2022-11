První třetina přinesla ve Vrchlabí pouze jednu gólovou radost, když se o ni zasloužil v přesilové hře vrchlabský Tomáš Bláha. To druhá perioda se hostům ze západu Čech vůbec nepovedla, i když ve 26. minutě dokázal srovnat ukazatel skóre Petr Kořán.

Posléze však začali úřadovat na ledě domácí a to se taky promítlo i do skóre zápasu, když hned čtyřikrát se zapsali do střelecké listiny, čímž vyhnali z branky i gólmana Chebu Tichoně, kterého nahradil mezi třemi tyčemi ve 32. minutě jeho brankářský kolega Kašpar.

Tomu však ještě do konce druhé třetiny sebral čisté konto Jan Oliva. Ve třetí dvacetiminutovce přidalo Vrchlabí sedmou branku a vše pak zakončil chebský Andrei Shikut, který upravil na konečných 7:2 pro Vrchlabí.

Stadion po debaklu čeká další náročný duel, který odehraje před svými fanoušky. Ve středu 30. listopadu bude hostit od 18.00 hodin Piráty Chomutov.

HC Stadion Vrchlabí – HC Stadion Cheb 7:2 (1:0, 5:1, 1:1). Branky a nahrávky: 6. Bláha (Kozák, Kynčl), 27. T. Perička (Bláha, Chrtek), 30. Bláha (Chalupa, T. Perička), 32. Chalupa (Urban, Bláha), 32. Tatar (Cerman), 38. Oliva (Duran, Duchan), 48. T. Perička (Urban, Chalupa) – 26. Kořán (Čejka, Vrtek), 54. Šikut (Rozhon, Jachanov). Rozhodčí: Battěk – Jiruška, Figer. Vyloučení: 7:5. Vyšší tresty: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 700. Cheb: Tichon (32. Kašpar) – Troška, Kořán, Jachanov, Šikut, Vápeník, Kubík, Stejskal – Bubanec, Krutina, Šafejev, Novotný, Vrtek, Paršakov, Nekvinda, Čejka, Konášek.