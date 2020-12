O víkendu odehrál tři zápasy za českou reprezentaci, hned v pondělí naskočil v dresu karlovarské Energie v Třinci. „Bylo to dost náročné, mám čtvrtý zápas za pět dnů. Ze začátku jsem se docela rozkoukával, neměl jsem tak připravené nohy, jak bych chtěl. Tým mi ale hodně pomohl,“ prozrazuje útočník Energie David Kaše.

K tomu si v utkání vybral nepříjemné chvilky, kdy byl dvakrát „nachytán“. Poprvé ho trefil soupeř. „Ten první hit bolel dost, tam mě nechal náš bek trošku vykoupat, ale to patří k hokeji. Naštěstí jsem se z toho oklepal, trefil mě ale fantasticky,“ uznává Kaše.

Ve druhém případě se srazil s rozhodčím. „On spadl a já přes něj. Bylo to trošku komické, ale naštěstí jsme oba zdraví, tak je to dobrý,“ směje se již s odstupem forvard Karlových Varů.

Jeho útok s navrátilcem Jakubem Laukem předvedl parádní akci při vyrovnávací brance na 3:3 pět minut před vypršením základní hrací doby. „Za mě tam bylo hrozně důležité, že jsme si tam konečně uhráli menší souboj v obranném pásmu. Na to jsme kladli po přestávkách hlavně důraz, to jsme absolutně nezvládali. Teď jsme tam vyhráli, rychle jsme si to dali, jak potřebujeme. Jeli jsme tři na dva a já jsem to tam strčil ve středním pásmu Laukičovi (Jakub Lauko). Za modrou čárou mi to pěkně vrátil a já už jsem periferně viděl, že tam mám Flíčka (Jakub Flek), a byl jsem na 95 procent rozhodnutý, že mu to tam posunu tak, aby měl co nejlepší pozici,“ popisuje David Kaše, který ale upozornil na velmi kvalitní práci celé pětky. „Každý z lajny na tom měl velký podíl, jak obránci, kteří si tam uhráli svůj vlastní souboj dole, tak i my útočníci,“ poukazuje.

Nakonec David Kaše zápas sám ukončil, v samostatných nájezdech. „Myslím, že pro nás jsou dva body velmi cenné, i bod by byl velmi cenný. První dvě třetiny nás Třinec jasně přehrával, měli tam vyložené šance, vůbec jsme si nedokázali poradit s jejich hrou,“ přiznává karlovarský útočník.

Hlavní zásluhu na výhře přičítá ale někomu jinému. „Musím říct, že nás Novas (Filip Novotný) v bráně podržel. Chytal fantasticky, výhra patří hlavně jemu,“ řekl.