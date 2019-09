Úvod zápasu sice patřil Rytířům s Jaromírem Jágrem v sestavě, ti ale své šance neproměnili a vzápětí vlastním faulem odmítli i přesilovou hru pět na tři. A tak se otěží chopili domácí. Skóre otevřel Kohout při vlastním oslabení, poté se trefil ještě Michnáč, Mikúš a Rachůnek. První třetina 4:0. Energie nepolevovala a před polovinou zápasu svítilo na světelné kostce pohodové skóre 6:1. „Hotovo“ ale zdaleka nebylo, hosté nerezignovali a na začátku třetí třetiny snížili Jágrem již na 6:4. To byl ale nakonec poslední gól v utkání.

„Věděli jsme, že Kladno má silnou stránku v ofenzivě. To také ukázalo, po celý zápas byli hosté extrémně nebezpeční. My jsme jen díky maximálně týmovému a obětavému výkonu dokázali jejich ofenzivě čelit,“ poukázal karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Ten viděl v utkání dva rozhodující momenty. „Naše efektivita v první třetině a neproměněná šance hostů za stavu 6:4 na 6:5. To byly dva nejklíčovější momenty. Poté, co jsme předvedli, a chci to znovu zopakovat, maximálně týmový a obětavý výkon, tak se nám podařilo být individuálně maximálně efektivní. A dát parádní góly. Jsme rádi, že hráči nabírají sebevědomí a převádějí věci z tréninků také do zápasů. To je velmi pozitivní. Proti velmi těžkému soupeři jsme získali velmi důležité tři body,“ oddechl si Tomáš Mariška.

V neděli se energetici, jako jediný tým Tipsport extraligy, který zatím neztratil ani bod, představili v Olomouci. Tam svěřenci Martina Pešouta sice dvěma rychlými góly Šenkeříka smazali dvoubrankové manko z první části, ale nakonec se ze tří bodů po výhře 3:2 radovali olomoučtí „kohouti“.

OLOMOUC – KARLOVY VARY 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Kolouch (Olesz, Škůrek), 20. Nahodil (Burian, Olesz), 44. Strapáč (Kolouch, Klimek) – 21. Stříteský (T. Rachůnek, Gríger), 22. Šenkeřík (Koblasa, Skuhravý).

Olomouc: Konrád – Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek (A), Dujsík, Švrček, Valenta – Irgl, J. Knotek (A), Ostřížek – Klimek, Kolouch, Strapáč – Olesz, Nahodil, Burian – Hecl, Handl, V. Tomeček.

Karlovy Vary: F. Novotný – Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák (A), Eminger, M. Rohan, Kubka – Flek, Gríger, T. Rachůnek (A) – O. Beránek, Raška I, T. Mikúš – Kohout, T. Knotek, Hlava – Vondráček, Skuhravý (C), Koblasa.