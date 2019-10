Domácí Mountfield chtěl rovněž potvrdit svou poslední výhru nad Mladou Boleslaví i proti Energii, jenže začal velmi zle. Už ve druhé minutě se Klíma, nedávná posila z pražské Sparty, pokusil o kličku za bránou, jenže puk mu sebral Beránek, vyjel před Mazance a protlačil kotouč přes hradeckého gólmana do branky.

„Myslím si, že první gól nám vzal trochu vítr z plachet. A co se týká zápasu, tak jsme neměli takový pohyb jako v předešlých zápasech. Největší rozdíl byl v předbrankovém prostoru na obou koncích hřiště, kde Karlovy Vary byly takové živější. Měly spoustu tečí, spoustu šancí,“ řekl asistent trenéra Hradce Petr Svoboda.

Situace předznamenala průběh první třetiny, během níž byli hosté mnohem aktivnější. Asi největší možnost navýšit náskok měl v přesilovce Koblasa, z úhlu však přestřelil prakticky prázdnou bránu. Hradecký gólman Mazanec pak ještě vychytal osamoceného Rachůnka a udržel tým ve hře.

Domácím to pomohlo, po přestávce se dostali do hry a najednou byli nebezpečnější. Jenže v brance Energie stál Novotný, byl velmi klidný a precizní. Puky mu nevypadávaly a nepouštěl domácí hráče k dorážkám. Vychytal velké příležitosti Jergla, proti němuž zasáhl lapačkou, či Chalupy, jehož teč zkrotil na těle.

„My jsme sem přijeli s tím, že budeme hrát dobře dozadu, že oni na nás vletí a že to bude hodně těžký zápas. Z toho jsme tak nějak vycházeli, dařilo se nám a dovedli jsme zápas k vítězství. My chceme sbírat zisky tak nějak po bodu a teď se nám to povedlo tady za tři, což je super,“ uvedl karlovarský brankář Filip Novotný.

Třetí část začala pro domácí stejně špatně jako celý zápas. Hosté měli přesilovku, Šenkeřík se objevil sám před Mazancem, brankář jeho pokus vyrazil, přišla však Rachůnkova tvrdá dorážka a Energie se dostala do dvoubrankového vedení.

Inkasovaný gól domácí hokejisty probudil. Od té chvíle se hrálo o to, zda dokážou stáhnout náskok Západočechů. Jejich nápor ještě umocnila přesilovka uprostřed třetí části. V ní měl velkou možnost kapitán Smoleňák. Při nájezdu dvou proti jednomu zvolil střelu a Novotný ji ramenem vytlačil nad branku.

Početní převahu kvůli tomu Hradečtí nevyužili, ale krátce po ní udeřili. Radovan Pavlík projel středem a vystřelil, jeho zablokovaná rána se odrazila ke spoluhráči Cingelovi, jenž rychlou střelou snížil.

Od té chvíle byl domácí tlak ještě mocnější. Jenže vyrovnat se nedařilo, například Paulovič trefil horní tyč. Navíc hosté hrozili z brejků. Mazanec se musel otáčet, ale ataky zvládal – betonem vyrazil ránu kapitána Skuhravého, ramenem pak Šenkeříkovu. Hradci nepomohla ani hra bez gólmana, naopak hosté v ní potvrdili výhru, když podruhé v utkání skóroval Rachůnek.

„Teď musíme sbírat body dál, protože tabulka je tak nahuštěná, že nemůžeme koukat nahoru ani dolů. Měli jsme před zápasem o jeden den víc volna, což asi pomohlo. Na Hradec jsem se hodně připravoval a projevilo se to,“ dodal Novotný.

Jak viděl zápas karlovarský asistent Tomáš Mariška? „My jsme sem jeli s plánem, že chceme zvládnout hlavně první třetinu, vstup do utkání. To se nám i díky trošku šťastné brance povedlo. Hradec potom ukazoval svoji velkou kvalitu a sílu zejména v ofenzivě, ale nám se za přispění Filipa Novotného, který nám dával celou dobu šanci bojovat tady o body, a také týmovým výkonem podařilo ten zápas zvládnout. Jsme za to velmi rádi, protože si myslím, že z tohoto horkého ledu, od tak kvalitního soupeře se body rozhodně vozit nebudou. Proto si jich vážíme ještě víc,“uvedl po utkání.