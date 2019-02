Po páteční porážce v Litvínově energetici přivítali v neděli v karlovarské Realistic Aréně třetí celek tabulky, hradecký Mountfield.



Hosté ukázali svou sílu již v první třetině. Domácí sice hráli disciplinovaně, v úvodních dvaceti minutách bez vyloučení, ale příliš platné jim to nebylo. V 7. minutě otevřel skóre Paulovič a ve 12. minutě přidal druhou branku Východočechů Filip Pavlík 0:2. Energie měla k dispozici hned tři přesilové hry, nedokázala využít žádnou.



Do druhé třetiny nastoupil karlovarský tým s novým strážcem své svatyně, Filipa Novotného nahradil mladíček Jan Bednář, a také daleko větší útočnou aktivitou, která vyústila v branku. Pátou početní výhodu přetavil v kontaktní gól nejlepší střelec Energie v sezoně Jakub Flek, 1:2.



Po necelých dvou minutách si ale Hradečtí vzali dvoubrankový náskok zpět, ve své druhé přesilové hře v utkání. Do střelecké listiny se podruhé zapsal Filip Pavlík 1:3.



Ve třetí části se domácí znovu snažili o gólové přiblížení. To jim vydrželo do 53. minuty, kdy po střele Nedomlela zůstala osamocená dvojice hradeckých útočníků a Štindl upravil na konečných 1:4. Poté se zápas víceméně dohrával.