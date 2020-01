Ve 41. kole hokejové Tipsport extraligy přivítala Energie na svém ledě poslední Pardubice.

Hokejová Tipsport extraliga: HC Energie Karlovy Vary - Dynamo Pardubice | Foto: Kateřina Macečková

Domácí začali více než dobře. Hned v 1. minutě otevřel skóre zkušený Vojtěch Polák. Jenže hostům se podařilo v 10. minutě srovnat po překvapivé střele Mandáta a ve 25. minutě převrátit skóre na svou stranu zásluhou Koláře. „Věděli jsme, že sem Pardubice přijedou bojovat o každý bodík, který ve své situaci potřebují. My jsme je hlavně nechtěli pustit do vedení, aby se nemohly soustředit na tu svou urputnou obranu. To se nám nepodařilo,“ konstatoval karlovarský asistent Tomáš Mariška.