Martine, za vámi je premiéra v letošní sezóně, jak jste si ji užil?

Užil jsem si ji náramně. Byl jsem rád za příležitost, že jsem si mohl zahrát. Pro mě fantastická zkušenost.

Jak se zrodila šance na start? A jak jste na to reagoval?

Na začátku repre pauzy mi bylo řečeno, že budu tady trénovat, a poté jsem se dozvěděl, že odehraji nějaký zápas. Jsem za to jedině rád.

Byl to velký skok oproti první lize?

Skok to byl určitě, jak v rychlosti, tak i ve zkušenosti hráčů. Je tam rozdíl v té lize, ale neřekl bych, že první liga je o něco horší, nijak extrémně.

Hrál jste po boku Dominika Graňáka. Jak se vám s ním hrálo?

S Gráňou se mi hrálo dobře. Před zápasem jsme si něco řekli a myslím si, že jsme hráli kvalitní zápas.

V první třetině jste si dokonce hned okusil trestnou lavici. Co se vám v tom momentě honilo hlavou?

Bál jsem se, že dostaneme gól. Naštěstí jsme nedostali. Není to nikdy příjemný, být na trestné lavici.

V té samé dvacetiminutovce dva góly na uvítanou. V čem to spočívalo?

Nevím, možná nedůraz před bránou a nějaké chyby. To se prostě někdy stane. Měli jsme potom šance to otočit, ale bohužel to tam nenapadalo. Chybělo nám trochu štěstíčko.

Nakoplo vás na konci prolomení branky Tomáše Vondráčka?

Rozhodně. Vždy to nakopne tým. Ale jak říkám, škoda že to tam nepadlo.

Vnímáte západočeské derby jinak než ostatní zápasy?

Samozřejmě. Každé derby, ať je to jakékoliv, tak je úplně jiné než normální zápas.

Už víte předběžně, jak dlouho tu zůstanete?

Zatím nevím. Bylo mi řečeno dva zápasy a potom se uvidí.