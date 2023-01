Hokejisté SHC Klatovy přivítají ve středu 1. února soupeře z HC Stadion Cheb pod širým nebem. Hrát se bude na stříbrském zimním stadionu.Zdroj: SHC Klatovy

„Jediné podobné utkání 2. ligy sehrály před sedmi lety moravské týmy HC Technika Brno a SHK Hodonín na stadionu vybudovaném na místě bývalého stadionu za Lužánkami, a to v rámci Hokejových her Brno. V nich se domácí extraligová Kometa střetla s plzeňskou Škodou a Spartou Praha. Bude to tedy historicky teprve druhý zápas třetí nejvyšší soutěže hraný po širým nebem,“ sdělila PR manažerka SHC Klatovy Bohdana Štaifová s tím, že takovou událost si nemůže nechat ujít žádný hokejový fanoušek, obzvlášť ten klatovský.

„Oba týmy se již těší na nevšední zážitek a my věříme, že přijedete podpořit naše borce a vytvoříte pořádnou diváckou kulisu,“ doplnila na závěr.

