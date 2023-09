/ROZHOVOR/ Útočník Ondřej Procházka si vybojoval stálé místo v A-týmu karlovarské Energie. A že tam není náhodou potvrdil ve druhém extraligovém zápase proti Brnu, kdy zaskakoval za Lukase Zetterberga v přesilové hře a zaznamenal svou první extraligovou trefu v kariéře.

Útočník karlovarské Energie Ondřej Procházka. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Ondro, když jsme spolu mluvili před sezonou, tak jste říkal, že vaším aktuálním osobním cílem je první extraligový gól a ten jste vstřelil ve druhém ligovém zápase. Jak byste jej popsal?

Jsem překvapený, že to přišlo tak rychle. Jsem moc rád, že se tak stalo už ve druhém zápase. Šel jsem místo Lukase Zetterberga na přesilovou hru. Vlastně jsem ani pořádně nevěděl, kde mám jezdit, protože se to odehrálo hrozně rychle. Kluci v lajně mi jen řekli, abych hrál jednoduše. Zrovna se tam otevřel prostor a jeli jsme s Ondrou Beránkem dva na jednoho, který mi krásně prostrčil puk a já jsem najednou jel sám na bránu. Vystřelil jsem pod vyrážku, protože to bývá pro brankáře obtížné a kotouč propadl do sítě. Jsem za to moc vděčný a hlavně za to, že jsem pomohl týmu.

Schoval jste si puk?

Mám ho schovaný a asi si ho vystavím k televizi, abych na něj viděl.

Jaká vás čeká pokuta do týmové kasy a kdo je pokladníkem?

Já raději na ten sazebník nekoukám a bojím se, až se půjdu podívat, kolik tam bude (úsměv). Asi budu muset nějakou dobu jíst jen suché rohlíky (smích). Pokladníkem je Tomáš Redlich a už mě informoval, že si pro mě přijde.

Ač skóre zápasu hovoří jasně ve váš prospěch, tak to nebylo zdaleka jednostranné utkání…

Nebylo to vůbec jednoduché. Brno hrálo rychlý a agresivní hokej. Naštěstí jsme se stále drželi systému, který chceme hrát. Napadali nám góly z šancí a výborně nám zachytal brankář Dominik Frodl, který si svým výkonem zasloužil vychytat čisté konto a byl právem nejlepším hráčem zápasu. Můžeme mu jen poděkovat, že to takto dopadlo.

Zejména ve druhé třetině vás ale trápila nedisciplinovanost, které se do dalších zápasů musíte jednoznačně vyvarovat…

Souhlasím. Do utkání se pak nedostanou všichni hráči. Je pak těžké naskočit do rozjetého vlaku. To byla přesná situace. Ve druhé třetině jsem moc nehrál a ve třetí třetině jsem zaskakoval za Lukase Zetterberga. Měl jsem toho pak plné kecky.

Jak moc důležité jsou dvě výhry takto na začátku sezony?

Je to nesmírně důležité a zejména na psychiku. Zlepší se nám tím mindset. Doufám, že takto budeme pokračovat, protože hrajeme dobře. A pokud to tak bude, tak se děj vůle boží (smích).

V dalším utkání vás čeká Olomouc, které má Energie určitě, co vracet vzhledem k loňskému ročníku. Jak náročné utkání to bude?

Bude hodně náročné, jelikož Olomouc hraje agresivní hokej a je těžké proti ní hrát. Vyzkoušel jsem si to v dresu Kladna a byl to nepříjemný zápas.

Nesete si dobré psychické rozpoložení díky skvělé bilanci v přípravných zápasech?

Ano, už těmito vítěznými zápasy máme nastavenou hlavu úplně jinak. Hraje se nám lépe než kdybychom všechna utkání v přípravě prohráli a bylo by těžší naskočit do extraligových bojů. Je to pozitivní po mentální stránce.

I díky výkonům nejen v přípravě, ale i ve Vítkovicích přišlo na první extraligový duel přes 4 500 diváků. Byla jejich podpora znatelná?

Bylo to úžasné, mám z toho husí kůži ještě teď. Aréna byla krásně zaplněná. I přes přípravu chodilo dost lidí, ale vidět takto zaplněnou halu je něco krásného. Je skvělé, že můžeme pro takové fanoušky hrát a doufám, že v takovém počtu budou chodit nadále, protože to je úžasné.

Očekávali jste takovou návštěvnost po vyhraném zápase ve Vítkovicích?

Ptali jsme se našeho Dana Kubelky, kolik se prodalo lístků a jestli bude plno (smích). Říkal nám, že se přes on-line prodej prodalo hodně vstupenek, tudíž jsme nějaká očekávání měli. Ve Varech jsem už párkrát hrál a nikdy jsem tu takhle zaplněnou halu neviděl.