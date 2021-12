Do Karlových Varů zajížděla pražská Sparta a s přihlédnutím k tabulce byla favoritem utkání. Ale Západočechům se v poslední době na domácí půdě daří.

HC Energie Karlovy Vary | Foto: Zdeněk Plachý

Lepší vstup do zápasu měli ale přece jen Pražané, už ve 2. minutě totiž sehráli povedenou akci, na jejímž konci byl Tomáš Pavelka, který poslal svůj tým do vedení. Celkově byla Sparta v prvním dějství lepším týmem, Karlovarští hráli druhé housle. Přesto se už ale před odchodem do kabin skóre neměnilo.