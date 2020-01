Vojto, velmi vyrovnaný zápas se Spartou nakonec skončil pro Energii bez bodu…

Měli jsme dobrý vstup do utkání, kdy jsme se brzy dostali do jednobrankového vedení. Následně jsme inkasovali dva smolné góly, které bychom dostávat neměli. Po zbytek zápasu jsme výsledek dotahovali. Když se nám podařilo srovnat, soupeř znovu odskočil. Stálo nás to hodně sil, proto jsme to ke konci nezvládli.

V posledních dvou zápasech jste inkasovali čtrnáct branek, je to právě defenziva, co vás tedy trápí?

Je možné, že máme v obranné třetině horší pohyb a hůře k tomu přistupujeme. Dostali jsme za poslední dvě utkání mnoho branek, musíme začít hrát víc jednoduše a více si pomáhat.

Nemáte někde vzadu v hlavě vysokou porážku 9:1 na ledě Brna?

Rozebírali jsme si situace, ve kterých jsme proti Kometě chybovali, dívali jsme se na inkasované góly. Myslím si, že v hlavě už tento zápas ale nemáme. Se Spartou to bylo úplně nové utkání, na Kometu jsme museli rychle zapomenout. Proti Pražanům jsme měli zápas dobře rozjetý a je velká škoda, že se nám nepodařilo vedení udržet a přidat dřív další góly.

V zápasech máte nemalý počet šancí…

Neřekl bych, že se vyloženě nedaří. Prohráli jsme pouze dva zápasy, ale závěry bych z toho rozhodně nedělal. Nyní je potřeba, abychom byli stoprocentně připravení na nedělní utkání s Třincem. Někdy se zkrátka stane, že někdo prohraje dvě utkání v řadě. Takže to třetí potřebujeme vyhrát.

Ještě dvakrát se Energie představí na domácím ledě, jaké jsou vaše cíle?

Obě dvě utkání vyhrát za tři body.

V KV Areně bylo v posledních třech utkáních přes 5500 fanoušků, těší vás tato podpora?

Je to skvělé. Za celý tým musím poděkovat fanouškům za to, jak nás podporují a ženou dopředu, i když výsledek není zrovna příznivý. Fandí a pomáhají nám. Je skvělé, když přijdou v tak hojném počtu. Odměnili jsme se jim výhrami v předchozích zápasech. Se Spartou to bohužel nevyšlo. Přál bych si, aby tolik lidí chodilo pořád a byla neustále plná hala, protože je to úžasné. Letošní sezonu hrajeme dobrý a rychlý hokej, tak si myslím, že i my, jako hráči, si to zasloužíme, aby fanoušci chodili ve velkém počtu.

Jak se vůbec vyvíjí vaše působení v Karlových Varech? Původně jste měl zůstat do prosince, nyní je leden…

Bylo to trošku zamotané. Mám otevřenou smlouvu do určitého data. Já na takové věci ale nyní vůbec nemyslím. Soustředím se výhradně na Karlovy Vary. Uvidíme, co přinese budoucnost. Sám jsem na to zvědavý.