První dvě třetiny odchytal Filip Novotný, na poslední dvacetiminutovku pak přenechal místo v brankovišti Ondřeji Kuchařovi. Dvaadvacetiletý sympaťák se příležitosti nezalekl a proti gigantovi z KHL vytasil nemálo skvělých zákroků, včetně dvou samostatných úniků, které musel zpacifikovat.

Ondro, na úvod přípravy jste se střetli s Jekatěrinburgem. Těžšího soupeře jste si asi na začátek přát nemohli…

Řekl bych, že ne těžšího, ale kvalitnějšího soupeře jsme si nemohli přát. Jekatěrinburg je měsíc na ledě, my jsme vlastně vlezli všichni na led minulou středu, takže to bylo trošku znát. Kluci ale makali a dřeli.

Právě vzhledem k tomu, že trénujete zatím krátce, jak hodnotíte zápas?

Určitě pozitivně. Vždy jsou tam samozřejmě negativní stránky, ale to bychom nemohli hrát sport, takže jedině pozitivní hodnocení.

Jak se cítíte po úvodním klání po té fyzické stránce?

Naštěstí se cítím dobře. Byla kvalitní suchá příprava, za což jsem rád. Cítím se fakt parádně a věřím, že se budu cítit parádně celou sezonu (smích).

Je z branky znát rozdíl mezi soupeřem z KHL a tím z extraligy?

Těžké hodnotit. Je to určitě znát, samozřejmě tam byli hráči, kteří měli obrovské zkušenosti i z NHL. Rozdíl je znát, ale myslím si, že i česká extraliga má obrovskou kvalitu. Je to velký krok, jít do KHL či hrát proti týmu z KHL, ale pořád to jsou jenom lidi jako my, z masa a kostí.

Nastoupil jste do rozjetého zápasu. Jak těžké to pro gólmana je?

My jsme to s Filipem už věděli, že on bude mít dvě třetiny a já jednu, takže jsem se na to i připravil, normálně jako na běžný zápas. Neřekl bych úplně těžké, ale byl jsem trošku nervózní a vzal si to k srdci, že ta šance znovu přišla, a jsem za ni strašně rád. Když přijde další, tak budu zase rád a děkovat. Takže děkuji (úsměv).

Hosté se hned dostali do dvou samostatných úniků, co se vám při tom honilo hlavou?

Honilo se mi hlavou nedostat gól, a když se mi to povede, co bude pak. Naštěstí se to povedlo a pak přišel aplaus, takže děkuji i divákům, že jich přišlo 2884. Děkuji všem, kteří přišli a sledovali hokej, věřím, že se budeme zlepšovat a zlepšovat, a do té sezony se tak připravíme, že chytneme i první zápas za pačesy a sezona se povede do toho cíle, jaký máme.

V přípravě se odehraje i souboj o místo v brankovišti. Jak ho osobně vidíte vy?

Jsme tam všichni úžasní kamarádi. Počínaje Filipem (Novotným), který je nejstarší, nebo ať už to je Bedýnka (Jan Bednář), který teď má Hlinka Gretzky Cup, takže tímto mu posílám hodně štěstí a držím palce. Kašpy (Jakub Kašpar) je také super kluk a ještě jsem tam já s Davidem Fečem. Musíme se o to porvat, ale já věřím, že sportovní cestou, a ne že si ztupíme brusle v šatně.