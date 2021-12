„Týmy v plzeňské části soutěže, jako jsou Domažlice, Rokycany nebo Klatovy, mají hráče, kteří profesionálně hráli hokej. Takže je samozřejmě těžké dát čtyři góly. My většinou hrajeme zápasy na deset lidí, což se nedá uhrát, proto často prohráváme. Proti Domažlicím jsme se po dlouhé době sešli, což byla úleva, protože když jdete z ledu, tak si na střídačce opravdu odpočinete,“ řekl Valerij Chaljavin.

Mezi muži hrál nejvýše druhou ligu za Sokolov a VHL v Rusku (druhá nejvyšší soutěž po KHL, pozn. aut.) za Južnyj Ural Orsk. „V Karlových Varech jsme vyhráli extraligu juniorů. Pak jsem odešel do Ruska, kde jsem hrál i za juniory Orenburgu. Měl jsem velké ambice, ale hokejově i po životní stránce se věci nesešly tak, jak by měly,“ uvedl Chaljavin.

„Jednu dobu, v šestnácti letech, jsem měl podepsaný kontrakt s Energií Karlovy Vary s tím, že bych se měl prosadit v áčku. Což už se nepodařilo. Nebyl jsem dostatečně důrazný v tréninkové morálce a měl jsem těžké zranění ramene,“ vysvětlil hokejista Tachova.

FOTO: Hokejisté Tachova překvapili a porazili vysoko Domažlice

V sezoně 2010/2011 odehrál tři utkání za druholigový Sokolov a ještě jeden duel v dresu karlovarské juniorky. Poté odešel za hokejem do rodného Ruska. „V Rusku jsem hrál mimo jiné asi měsíc a půl VHL za Južnyj Ural Orsk. Chtěl jsem zůstat, protože tam byly opravdu solidní finanční podmínky. Z pětadvaceti týmů v lize jsme byli desátí. Trénoval jsem, odehrál nějaké zápasy, ale potom se dělaly zdravotní testy a z nich vyplynuly špatné výsledky z mé moči. Tak mi klub rozvázal kontrakt, vrátil jsem se do Čech a ukončil svoji profesionální kariéru,“ vrátil se k zahraničnímu angažmá Chaljavin.

Dvě sezony strávil ve druhé lize v dresu Sokolova, ale druhou sezonu nastoupil i v krajské lize za Cheb. Od sezony 2013/2014 působí v krajské lize, v níž hrál za Cheb, Mariánské Lázně a nyní působí v Tachově. „Teď už žádné ambice nemám. Hraji jen pro chuť k hokeji a chci dohrát v Tachově,“ přiznal.

Valerij Chaljavin se z Ruska do Čech odstěhoval v roce 1998. „V Čechách už byli někteří příbuzní. Říkali, že je to tady super, tak mi mamka oznámila, že v Čechách už zůstaneme. Jako osmiletý kluk jsem nevěděl, co mám dělat. Bratránek hrál hokej, který mě zaujal. Od osmi let jsem v Mariánských Lázních začal hrát hokej. O dva roky později jsem přestoupil do Sokolova, odkud jsem odešel do Karlových Varů, kde jsem prošel 9. třídou, dorostem a juniorkou,“ vyprávěl hokejista, který žije v Mariánských Lázních a pracuje na recepci kasina v Rozvadově.