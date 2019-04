Začíná se dnes od 18 hodin v Sokolově a po pondělní bitvě s Vrchlabím se dá znovu očekávat „plný dům“. „Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst před zimním stadionem a komplikované dopravní situaci se vydejte na hokej, pokud je to možné, pěšky,“ vyzývá hornický klub diváky.

Baník zabojuje o návrat do první ligy. O návrat po dlouhých 22 letech. „Víme, že v hledišti nám fandí i spousta pamětníků sestupu z roku 1997. Jejich tehdejší sestupové slzy chceme nahradit radostí a úsměvem,“ přeje si trenér sokolovského Baníku Karel Mlejnek.

Jeho svěřenci se musí z vítězné euforie po utkání s Vrchlabím rychle přeorientovat na nového soupeře a další, a zřejmě ještě namáhavější bitvu. „Samozřejmě se těšíme. Snažili jsme se znovu co nejlépe připravit. Jediné, co ale můžeme slíbit, je to, že na ledě odevzdáme vše,“ říká před sérií s Moravskými Budějovicemi kouč hornického celku Karel Mlejnek.

Moravské Budějovice se ocitly ve finále až jako třetí tým základní skupiny Jih, když v play-off přešly přes vítěze skupiny východ Šumperk a poté i přes nejlepší celek Jihu – Havlíčkův Brod, O síle „žihadel“ svědčí fakt, že během sérií se Šumperkem a Havlíčkovým Brodem ztratila pouze jeden zápas.

Oba fináloví soupeři se utkali v play-off už vloni. Ve čtvrtfinále. Tehdy se radovaly z postupu překvapivě Moravské Budějovice.