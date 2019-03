Jednoduchá matematika. Čtyři týmy. Dva si zajistí účast v dalším ročníku extraligy. Dva budou muset obhájit své setrvání v naší nejvyšší soutěži v těžkých barážových bojích s dvěma nejlepšími celky z první ligy. To je play-out.

Co dodat? Body ze základní části se započítávají. Hraje se šestikolově, to znamená, každý s každým doma a venku.

Před úvodním buly v play- out jsou karty jasně rozdány. Litvínov je s 21bodovým náskokem mimo hru a Pardubice se ztrátou 17 bodů rovněž. Verva tak může v klidu testovat nové hráče pro další sezonu, Dynamo bude ladit formu na baráž. O bytí a nebytí budou bojovat Karlovy Vary a Chomutov.

A právě tito soupeři se utkají poprvé dnes, na ledě karlovarské Realistic Arény. A výsledek může hodně napovědět. V případě výhry v základní hrací době energetici odskočí Pirátům na šest bodů. V případě, že tři body urve Chomutov, v tabulce se oba soupeři bodově srovnají. „Začíná nám nejdůležitější část sezony, kterou potřebujeme zvládnout. Bude to pro nás nesmírně těžký zápas, ale na druhou stranu máme tři body náskok. Bereme to tak, že Chomutov musí ještě o trochu více než my. Důležité utkání. Uděláme všechno pro to, abychom doma získali co nejvíce bodů,“ říká před utkáním karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Oba soupeři se utkali již čtyřikrát. Energie vyhrála třikrát, z toho jednou v prodloužení, jednou se radovali Piráti. „Všechno to byly vyrovnané zápasy,“ připomíná asistent Martina Pešouta.

A jiné to zřejmě nebude ani tentokrát. „Bude to spíše boj. Budou rozhodovat maličkosti. Rozhodne to, kdo bude psychicky odolnější a produktivnější,“ má jasno Tomáš Mariška.

Domácí se budou muset obejít bez Sebastiana Gorčíka, kterého v útoku nahradí Otakar Šik.

Plusem může být v prvním utkání play-ut domácí prostředí. „Naši fanoušci nám v těžkých chvílích vždycky pomohli, věříme, že to tak bude i teď a že přijdou i teď v co největším počtu,“ přeje si na závěr karlovarský asistent Tomáš Mariška.