Karlovy Vary - Po pátečním nevydařeném utkání s pražskou Spartou přijeli v neděli do Realistic Arény v Karlových Varech chomutovští Piráti. Energetici však duel nezvládli.

ilustrační foto HC Energie Karlovy Vary | Foto: Petr Toman

„Podařilo se nám velmi dobře do zápasu vstoupit, měli jsme lepší pohyb a vytvářeli jsme si převahu. Škoda jen, že jsme ji nevyužili gólově,“ přiblížil první třetinu karlovarský asistent Tomáš Mariška.



Bezbrankový stav velmi důležitého utkání protrhl až ve 35. minutě povedenou forsbergovskou kličkou domácí Lapšanský. „Od druhé třetiny si myslím, že se trošičku projevila naše psychická nepohoda, kdy jsme zbytečně kazili hru na kotouči a dali jsme hostům šanci se do zápasu vrátit, vytvořit si několik šancí, ve kterých nás výborně podržel Filip Novotný. I přesto se nám podařilo vstřelit první gól,“ popisuje Tomáš Mariška.



O nadějný náskok ale Karlovarští rychle přišli během necelých pěti minut ve třetí třetině. Ve 46. minutě srovnal Buchtela,ve 48. minutě strhl vedení na stranu Pirátů Koblasa a dílo zkázy dokonal v 50. minutě Sklenář. „Bohužel nešťastnou buly ve třetí třetině se zápas zlomil a my jsme tam potom pětiminutovou pasáž nezvládli a nechali jsme hosty odskočit,“ litoval karlovarský asistent.



Naději na zvrat ještě vykřesal 81 vteřin před třetí sirénou karlovarský Beránek, ale ani závěrečné ostřelování chomutovské branky při minutové power-play Energii vyrovnání nepřineslo. Karlovy Vary prohrály s Chomutovem 2:3.